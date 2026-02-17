गोवंडीत तयार होणार पालिकेचे पहिले पीपीपी वैद्यकीय महाविद्यालय १०० वैद्यकीय सीट उपलब्ध होणार
गोवंडीत वैद्यकीय महाविद्यालय
महापालिकेच्या पहिल्या ‘पीपीपी’मुळे १०० जागा उपलब्ध होणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मुंबई महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत मोठा धोरणात्मक बदल करत गोवंडी येथील पंडित मदन मोहन मालवीय (शताब्दी) रुग्णालयात १०० जागांचे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याच्या निर्णयाला गती मिळाली आहे. हे महाविद्यालय सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालविण्यात येणार आहे. महापालिकेचे हे पहिले पीपीपी मॉडेलवरील वैद्यकीय महाविद्यालय ठरणार आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोवंडी येथील पद्मश्री मदन मोहन मालवीय रुग्णालयाशी संलग्न असलेल्या या महाविद्यालयासाठी खासगी भागीदाराची निवड केली जाणार आहे. महाविद्यालयाचे शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाज खासगी संस्था सांभाळणार असून, शुल्क संरचना निश्चित करण्याचा अधिकारही संबंधित संस्थेकडे असणार आहे; मात्र महाविद्यालयाचे मालकी हक्क मुंबई महापालिकेकडेच राहणार आहेत. हे महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर मुंबईतील महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या सहा होणार आहे.
संघटनांकडून आक्षेप
या निर्णयावर कामगार संघटना व कर्मचारी संघटनांकडून आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. संविदा पद्धतीमुळे कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची संख्या घटण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. आधीच महापालिकेच्या रुग्णालयांत कायमस्वरूपी वैद्यकीय व परिचारिका कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. ही पदे भरण्याऐवजी ठेका पद्धतीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
स्वच्छता सेवांसाठी १३.५ कोटी
गोवंडी वैद्यकीय महाविद्यालयाबरोबरच मानखुर्द येथील एम. टी. अग्रवाल रुग्णालय आणि लल्लुभाई कंपाउंड रुग्णालयही पीपीपीतत्त्वावर चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच उपनगरांतील ११ रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता सेवांसाठी सुमारे १३.५ कोटी रुपयांच्या ठेक्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कूपर रुग्णालयासह काही प्रमुख रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ व अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती संविदा तत्त्वावर केली जात आहे.
सक्षम व सुलभ उपचार
महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, पीपीपी मॉडेलचा उद्देश आरोग्यसेवांची गुणवत्ता वाढविणे व पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हा आहे. गोवंडी रुग्णालयाची क्षमता ५८० खाटांपर्यंत वाढविण्याची योजना आहे. पूर्व उपनगरांतील रुग्णांना अधिक सक्षम व सुलभ उपचार उपलब्ध होतील, असे सांगण्यात आले आहे. सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ८५ टक्के जागा राज्य कोट्यातून आणि १५ टक्के जागा अखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात; मात्र पीपीपी मॉडेलमध्ये जागावाटप व शुल्क रचनेबाबत खासगी महाविद्यालयांसारखी पद्धत लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.