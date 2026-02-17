रेल्वे अधिकाऱ्याचा कलेत झेंडा; आशिमा मेहरोत्रा यांना राष्ट्रीय सन्मान
आशिमा मेहरोत्रा यांना राष्ट्रीय सन्मान
‘मूव्ह ऑन’ चित्रकृतीला वार्षिक प्रदर्शनात पुरस्कारासाठी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मध्य रेल्वेच्या कार्यकारी संचालक (हेरिटेज) तसेच समकालीन दृश्य कलाकार आशिमा मेहरोत्रा यांना राष्ट्रीयस्तरावरील कला सन्मान मिळाला आहे. त्यांच्या ‘मूव्ह ऑन’ या चित्रकृतीची निवड द बॉम्बे आर्ट सोसायटी आयोजित १३४व्या अखिल भारतीय वार्षिक कला प्रदर्शनातील पुरस्कारासाठी करण्यात आली आहे. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन २४ फेब्रुवारीला सायंकाळी जहांगीर आर्ट गॅलरी येथे होणार आहे.
‘मूव्ह ऑन’ या चित्रकृतीत प्रवासादरम्यान थांबलेल्या रिक्षाचालकाचा शांत व चिंतनशील क्षण प्रभावीपणे साकारण्यात आला आहे. दैनंदिन धावपळ, कष्ट आणि जगण्याच्या संघर्षामध्येही माणूस स्वतःशी संवाद साधतो, हा भाव या चित्रातून व्यक्त होतो. साध्या प्रसंगातून मानवी आयुष्याचा व्यापक अर्थ मांडण्याचा प्रयत्न या कलाकृतीत दिसून येतो. द बॉम्बे आर्ट सोसायटी ही देशातील सर्वात जुनी आणि प्रतिष्ठित ललित कला संस्था मानली जाते. यंदाच्या प्रदर्शनासाठी देशभरातून शेकडो कलाकृती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी सुमारे २६० कलाकृतींची अंतिम निवड करण्यात आली आहे. त्यात मेहरोत्रा यांच्या चित्रकृतीचा समावेश आहे.
यापूर्वी त्यांच्या ‘लापता लेडीज’ या चित्रकृतीलाही राष्ट्रीय कला प्रदर्शनात स्थान मिळाले होते. रेल्वे सेवेत जबाबदारीची भूमिका सांभाळताना कलेत स्वतंत्र ओळख निर्माण करणाऱ्या मेहरोत्रा यांच्या या यशामुळे भारतीय रेल्वेच्या नावाला कला क्षेत्रातही विशेष मान मिळाला आहे.
