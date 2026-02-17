दादर - माहीम मधील रस्ते चकाकले, पदपथ फेरीवालामुक्त; आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या नेतृत्वात मोहिमेला वेग
दादर-माहीममधील रस्ते चकाचक
पदपथ फेरीवालामुक्त; आयुक्तांच्या मोहिमेला वेग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ ः महापालिकेने हाती घेतलेल्या सखोल स्वच्छता मोहिमेचे आणि फेरीवालामुक्त रस्ते धोरणाचे प्रत्यक्ष परिणाम आता दिसू लागले आहेत. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध प्रशासकीय प्रभागांतील रस्ते पूर्वीपेक्षा अधिक स्वच्छ आणि नीटनेटके झाले आहेत. पदपथांवरील अतिक्रमणे हटविल्यामुळे नागरिकांना अडथळारहित मार्गाने चालण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. या सकारात्मक बदलाबाबत विशेषतः ‘जी-उत्तर’ विभागातील रहिवाशांनी समाधान व्यक्त करीत प्रशासनाचे कौतुक केले आहे.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी या मोहिमेचा आढावा घेताना सांगितले, की घनकचरा व्यवस्थापन विभाग वर्षभर ३६५ दिवस कार्यरत आहे. प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे.
यंत्रसामग्री तैनात
रस्ते व पदपथ धूळमुक्त करणे, बेवारस वाहनांची विल्हेवाट, प्रसाधनगृहांची दिवसातून तीन वेळा स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण, उद्यान-क्रीडांगणांची निगा व राडारोडामुक्त परिसर अशा कामांवर विशेष भर दिला जात आहे. यासाठी अधिकचे मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री तैनात करण्यात आली आहे.
वाहतूक सुरळीत
मिळालेल्या माहितीनुसार, जी-उत्तर विभागातील स्वातंत्र्यवीर सावरकर मार्ग, लेडी जमशेठजी मार्ग, कटारिया मार्ग, ६० व ९० फुटी मार्ग आणि छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान (शिवाजी पार्क) परिसरातील रस्ते लक्षणीयरीत्या स्वच्छ झाले आहेत. काही प्रमुख पदपथ आता पूर्णपणे फेरीवालामुक्त झाले आहेत. वाहतूक पोलिसांच्या समन्वयामुळे या भागातील वाहतूकही सुरळीत झाली आहे.
नागरिकांकडून अपेक्षा
या सुधारणांबाबत नागरिकांनी डॉ. अश्विनी जोशी यांना पत्र व संदेश पाठवून महापालिका प्रशासनाचे आभार मानले आहेत. भविष्यातही हे सातत्य कायम राहील आणि इतर प्रलंबित नागरी समस्यांवर अशाचप्रकारे उपाययोजना केल्या जातील, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
