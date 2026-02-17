१ मार्चपासून यूटीएस अॅप बंद; ‘रेलवन’वर मिळणार आरक्षित-अनारक्षित तिकिटे
१ मार्चपासून यूटीएस अॅप बंद
‘रेलवन’वर मिळणार आरक्षित-अनारक्षित तिकीट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा डिजिटल बदल करण्यात येत आहे. १ मार्चपासून अनारक्षित तिकीट बुकिंगसाठी वापरले जाणारे यूटीएस मोबाईल अॅप बंद करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. यापुढे प्रवाशांना सर्व तिकीट सेवा आणि इतर सुविधा ‘रेलवन’ या एकाच अधिकृत अॅपवर उपलब्ध होणार आहेत.
सध्या यूटीएस अॅपमधील पास बुकिंग सेवा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आली आहे. तसेच काही दिवसांत अनारक्षित तिकीट बुकिंगची सुविधाही पूर्णपणे थांबवली जाणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी लवकरात लवकर ‘रेलवन’ अॅपचा वापर सुरू करावा, असे आवाहन रेल्वे मंत्रालयाने केले आहे. यूटीएस अॅपची सुरुवात २७ डिसेंबर २०१४ मध्ये करण्यात आली होती. या अॅपद्वारे अनारक्षित तिकिटे, मासिक पास आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटे काढण्याची सुविधा होती. आता या सर्व सुविधा ‘रेलवन’मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच मेल-एक्स्प्रेस आरक्षित तिकीट बुकिंग, पीएनआर स्थिती, लाइव्ह ट्रेन स्टेटस आणि तक्रार निवारण यांसारख्या सेवा एकाच ठिकाणी देण्यात आल्या आहेत.
डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन
डिजिटल व्यवहार वाढावेत यासाठी ‘रेलवन’ अॅपवरून अनारक्षित तिकीट काढल्यास तीन टक्के सूट देण्याची योजना रेल्वेने जाहीर केली आहे. यूपीआय, डेबिट-क्रेडिट कार्ड आणि नेट बँकिंगद्वारे केलेल्या पेमेंटवर ही सवलत लागू राहणार आहे. ही योजना १४ जानेवारी ते १४ जुलै २०२६ या कालावधीत लागू असेल. आर वॉलेटद्वारे पेमेंट केल्यास मिळणारा तीन टक्के बोनस कॅशबॅक कायम ठेवण्यात आला आहे.
याशिवाय तक्रारींसाठी रेल मदत, आरक्षित तिकीट सेवा, तसेच प्रवासादरम्यान खाद्यपदार्थ मागविण्याची सुविधादेखील ‘रेलवन’मध्ये देण्यात आल्याने प्रवाशांना वेगवेगळी अॅप्स वापरण्याची गरज उरणार नाही, असा दावा रेल्वेने केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.