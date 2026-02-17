...अन् द्रुतगतीवर वाहने सुसाट!
अवजड वाहनांवरील बंदीने कोंडीतून दिलासा
नितीन जगताप ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्यानिमित्त पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर अवजड वाहनांना १३ तासांची प्रवेशबंदी करण्यात आली होती. परिणामी दररोजच्या वाहतूक कोंडीतून मुंबईकरांना दिलासा मिळाला. एरवी या महामार्गावरून कासवगतीने चालणाऱ्या गाड्या आज सुसाट धावत होत्या.
पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. अवघ्या काही किलोमीटरच्या प्रवासासाठी एक ते दीड तास लागतो; मात्र मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्या मुंबई दौऱ्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर मंगळवारी (ता. १७) सकाळी आठ ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत एकूण १३ तासांसाठी अवजड वाहनांवर बंदी घातली होती. परिणामी महामार्गावरील वाहनांचा वेग कमालीचा वाढला. तसेच एरवी महामार्गावर पुलांखाली बेवारस गाड्यांचा खच पडलेला असतो. आज मात्र त्या दिसू नये म्हणून हिरव्या ताडपत्रीने झाकण्यात आल्या होत्या. तसेच पदपथावरही झाडांच्या कुंड्या ठेवण्यात आल्या होत्या.
अवजड वाहनांवरील बंदीमुळे कांदिवली ते वांद्रे केवळ ३० मिनिटांत पार झाले. महामार्गावर कुठेही वाहनांच्या रांगा नव्हत्या. त्यामुळे अवजड वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग करण्याची गरज आहे.
- जयंत जाधव, वाहनचालक
व्हीआयपी दौऱ्यासाठी १३ तास अवजड वाहतूक बंद करणे चुकीचे आहे. पाहुण्यांसाठी हेलिकॉप्टरचा वापर करता आला असता. इतका वेळ वेठीस धरणे योग्य नाही.
- अनिल गर्ग, अध्यक्ष, स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन
अवजड वाहनांतून मुंबईला भाजीपाला, धान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक होते. बंदीमुळे वेळेत वाहतूक न झाल्यास मुंबईकरांना तुटवडा भासू शकतो.
- शंकर विश्वनाथ, वाहतूकतज्ज्ञ
