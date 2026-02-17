‘एचसीसीसी’ची पुनर्रचना करण्याचे आदेश
उल्हास नदी प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाकडून दखल
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १७ : उल्हास नदीमध्ये प्रक्रियेविना सांडपाणी सोडण्यात येते, त्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन त्यासंदर्भात नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीची (एचसीसीसी) पुनर्रचना करण्याचे आदेश नुकतेच नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच या समितीमध्ये पर्यावरणीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.
उल्हास नदीत यापुढे कोणताही दूषित सांडपाण्याचा विसर्ग होणार नाही आणि सुरू असलेला विसर्ग नियंत्रित केला जाईल, याची खात्री बदलापूर नगर परिषद करेल, त्यासाठी परिश्रम, सतर्क आणि सक्रियही राहील, अशी अपेक्षा आहे, अशीही टिप्पणी न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने केली. जानेवारीच्या सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने पालिका आणि नगर परिषदांमधील कार्यक्षम ‘एसटीपी’ नसलेल्या किंवा महापालिका सांडपाणी व्यवस्थेशी (ड्रेनेज सिस्टीम) जोडणी नसलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देण्यास मनाई केली होती. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल परिषदेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. या त्रुटींची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने एचसीसीसी स्थापन करण्याचे आदेशही दिले. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारून बैठक बोलावल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले होते; मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून समितीचा अहवाल न्यायालयीन मित्र यांना सादर करण्यात न आल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून एचसीसीसीची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि समितीच्या कामकाजाला अधिक बळकटी मिळण्यासाठी पर्यावरणीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्याच्या न्यायालयीन मित्राच्या सूचनेचीही न्यायालयाने नोंद घेतली होती.
काय प्रकरण?
बदलापूरस्थित शेतकरी यशवंत अण्णा भोईर यांनी संबंधित याचिका केली आहे. कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणे करण्यात आली असून, या इमारतीतील सांडपाणी रिकाम्या जमिनी किंवा अन्यत्र जमिनींवर सोडले जात असल्याचा आरोप भोईर यांनी केला आहे. तसेच कार्यक्षम सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) किंवा कार्यरत नसलेले एसटीपीमुळे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट उल्हास नदीत सोडले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
