पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखणे ही नैतिक जबाबदारी : पंकजा मुंडे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : हवामान बदल आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास हे केवळ कागदी धोरणांचे विषय नसून ती आपली नैतिक जबाबदारी आहे. जर आपल्याला आपली जबाबदारी उमजली, तरच आपले भविष्य सुरक्षित राहील, असे मत पर्यावरण व वातावरणीय बदलमंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केले. जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित ‘मुंबई क्लायमेट वीक’अंतर्गत आयोजित विशेष चर्चासत्रात त्या बोलत होत्या.
पंकजा मुंडे यांनी या वेळी ‘वाढते तापमान, अवकाळी पाऊस आणि पाण्याची भीषण टंचाई’ या संकटांचा उल्लेख करत शिक्षणावर भर दिला. त्या म्हणाल्या, ज्याप्रमाणे आपण नागरिकशास्त्र शिकतो, त्याच धर्तीवर शालेयस्तरावर पर्यावरण हा स्वतंत्र आणि महत्त्वाचा विषय म्हणून शिकवला गेला पाहिजे. भविष्यातील संकटांचा भार पुढच्या पिढीवर पडू नये, यासाठी आतापासूनच सजग होणे आणि नियोजनपूर्वक निर्णय घेणे, ही काळाची गरज आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास करताना पर्यावरणाचे संतुलन राखणे, हे मोठे आव्हान आहे. निसर्गावर कोठेही केलेले अतिक्रमण हे संपूर्ण मानवजातीसाठी घातक ठरते. हवामान संवर्धनासाठी मिळणारा निधी हा केवळ खर्च न होता, त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम पर्यावरणावर दिसला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
सौरऊर्जा आणि सार्वजनिक वाहतूक हाच पर्याय
शेती क्षेत्रात विकेंद्रित सौरऊर्जेचा वापर वाढल्याने लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, प्रदूषण कमी करण्यासाठी वैयक्तिक वाहनांऐवजी सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारणे हे पर्यावरणासाठी सर्वात मोठे योगदान ठरेल, असे मत ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी व्यक्त केले. सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि पीक पद्धतीतील बदल हे शाश्वत भविष्यासाठी आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
