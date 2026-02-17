पंतप्रधान सुरक्षा आयएनएस शिक्राजवळील इमारतीचे काम थांबविण्याचे आदेश
सुरक्षेशी तडजोड नाही
आयएनएस शिक्राजवळील इमारतीचे काम थांबविण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ ः पंतप्रधानांसह अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही. तुम्हाला निव्वळ पैसे कमवायचे आहेत, म्हणून तुम्ही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी तडजोड अथवा त्याग करू शकत नाही, अशा शब्दांत नुकतेच उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सुनावले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई भेटीच्या पार्श्वभूमीवर कुलाब्यातील जाधवजी मॅन्शन इमारतीचे बांधकाम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले.
या इमारतीवर बेकायदा काम सुरू असल्याचा आरोप करून आयएनएस शिक्राचे कमांडिंग अधिकाऱ्यांनी (सीओ) उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अत्यंत संवेदनशील नौदल हवाई तळ आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठीच्या हेलिपोर्टपासून २४६ मीटर अंतरावरची ही इमारत असल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे. त्या याचिकेची दखल न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने घेतली. तसेच, राष्ट्रीय सुरक्षेचा संबंधित बाबींमध्ये महापालिका त्यांची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असे पालिका प्रशासनाला सुनावले. त्याच वेळी, जिल्हाधिकाऱ्यांना जाधव मॅन्शन आणि हेलिपॅडमधील अचूक अंतर मोजण्याचे आदेश देऊन प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी (ता. १८) ठेवली.
एनओसी न घेताच बांधकाम
ही इमारत संवेदनशील नौदल हवाई तळ आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठीच्या हेलिपोर्टपासून काही मीटर अंतरावर असतानाही इमारतीच्या बांधकामासाठी संरक्षण अधिकाऱ्यांकडून अनिवार्य मंजुरी न घेताच इमारतीचे कामकाज सुरू असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. ही इमारत राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठीच्या हेलिपोर्टवरील कार्यवाहीला थेट धोका निर्माण करणारी असल्याचेही नौदलाने याचिकेत म्हटले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या (एमओडी) २०११च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, संरक्षण आस्थापनेच्या ५०० मीटरपर्यंत कोणत्याही बांधकामाला स्थानिक लष्करी प्राधिकरणाकडून मंजुरी अनिवार्य आहे. तथापि, या प्रकरणात भारतीय नौदलाकडून अनिवार्य ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) न घेताच इमारतीच्या बांधकामाला परवानगी दिल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वे लागू नाही
संरक्षण मंत्रालयाच्या २०१५च्या स्पष्टीकरणात १८ मे २०११ पूर्वी मंजूर झालेल्या प्रकल्पांना नवीन एनओसीपासून सूट मिळाली असली तरी, २०११ नंतरच्या कोणत्याही बांधकामाची उंची वाढवायची असल्यास संरक्षण मंजुरी आवश्यक आहे. संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या मते, जाधव मॅन्शनचे २३ मजल्यांपर्यंतचे काम झाले आहे. त्यामुळे इमारतीमधून नौदल तळ आणि हेलिपोर्ट परिसरातील हालचाली थेट लक्ष्य करणे शक्य आहे. वारंवार लेखी आक्षेप घेऊनही, पालिका कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. तर जुलै २०२५ मध्ये, महापालिकेच्या उपमुख्य अभियंत्यांनी पूर्वपरवानग्या घेतल्या आहेत आणि मार्गदर्शक तत्त्वे या इमारतीच्या बांधकामाला लागू नसल्याचा दावा प्रतिवादींनी केला आहे.
