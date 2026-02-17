‘मानवाधिकार’च्या आदेशांची अंमलबजावणी करा!
उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला इशारा; ३.६० कोटी जमा करण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ ः जवळपास १३६ प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने (एमएसएचआरसी) दिलेल्या पीडितांबाबतच्या भरपाईच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारकडून झालेल्या कथित दुर्लक्षाबद्दल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १७) नाराजी व्यक्त केली. ‘एमएसएचआरसी’नुसार भरपाई म्हणून ३.६० कोटी रुपये जमा करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला; मात्र असे न केल्यास गृह विभागाचे प्रधान सचिवांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने केला.
‘एमएसएचआरसी’ने दिलेल्या भरपाईच्या आदेशांचे पालन होत असून सद्यःस्थितीला फक्त ३३ प्रकरणे प्रलंबित असून ३३ लाख रुपये भरणे शिल्लक आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आधीच्या आदेशात सुधारणा करावी, अशी मागणी करणारा राज्य सरकारचा अर्जही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेटाळून लावला. ‘एमएसएचआरसी’ने १३६ प्रकरणांमध्ये सरकारला ३.३९ कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले होते; परंतु ही रक्कम कधीही वितरित न केल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका वकील सत्यम सुराणा यांनी दाखल केली आहे. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने मुख्य सचिवांना येत्या दहा दिवसांत ३.६० कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच विविध विभागांकडून संबंधित माहिती न्यायालयात सादर करण्याचेही आदेश दिले होते.
काय प्रकरण?
२०१३ ते २०२५ दरम्यान आयोगाने १८० शिफारसी करून भरपाई व इतर भत्त्त्यांचे, सवलती देण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी फक्त ४४ (सुमारे २४ टक्के) शिफारशींची अंमलबजावणी झाली असून, उर्वरित १३६ (सुमारे ७६ टक्के) बाबत कोणतीही कारवाई किंवा अहवाल देण्यात आला नाही, प्रलंबित प्रकरणांतील भरपाईची एकूण रक्कम ३.३९ कोटी रुपये असून, विविध सरकारी विभागांशी संबंधित पीडिता यामुळे प्रभावित झाल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९३ अंतर्गत स्थापन झालेल्या ‘एमएसएचआरसी’ला उल्लंघनांची चौकशी करून भरपाई, शिस्तभंग कारवाई आणि दुरुस्ती उपाययोजनांच्या शिफारसी करण्याचे वैधानिक अधिकार आहेत. राज्य सरकारने याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले असून हे पीडितांच्या मूलभूत व घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
