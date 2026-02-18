संजय राऊत
मेधा सोमय्यांचे बदनामीचे प्रकरण
संजय राऊतांच्या शिक्षेविरोधातील युक्तिवाद पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्यांच्या पत्नी मेधा सोमय्यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी अपील दाखल केले होते. राऊतांच्या या अपलिवरील अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. सत्र न्यायालयाने निर्णय मंगळवारी (ता. १७) राखून ठेवला असून, सत्र न्यायालय २३ फेब्रुवारी निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
मेधा सोमय्या यांची बदनामी केल्याप्रकरणी महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी राऊत यांना दोषी ठरवून त्यांना १५ दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. तथापि, या शिक्षेला स्थगिती देऊन राऊत यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर राऊत यांनी शिक्षेविरोधात सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
तत्पूर्वी, अंतिम युक्तिवादाच्या वेळी राऊत हे न्यायालयात उपस्थित होते. युक्तिवादादरम्यान, संबंधित लेख किंवा बातमीत मेधा यांची बदनामी केली नसल्याचा दावा राऊतांकडून करण्यात आला, तर राऊतांच्या आरोपांप्रमाणे कोणताही घोटाळा झाला नसून चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाल्याचा प्रतिदावा मेधा यांनी केला. पाच स्वयंसेवी संस्थांना २००५ मध्ये काम देण्यात आले होते. त्यात सोमय्यांशी संबंधित एक संस्था होती आणि प्रकल्पाची एकूण किंमत २२ कोटी रुपये होती. त्यामुळे, १०० कोटी रुपयांचा घोटाळ्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा दावाही मेधा यांनी केला.
प्रकरण काय?
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या काही सार्वजनिक शौचालयांच्या निविदा प्रक्रियेत शंभर कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात मेधा सोमय्या गुंतल्याचा आरोप करणारे वृत्त १५ व १६ एप्रिल २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर मेधा यांनी राऊत यांच्याविरुद्ध मानहानीची तक्रार केली होती. आपली बदनामी करण्यासाठी ही विधाने केल्याचा दावाही मेधा यांनी केला होता. त्याची दखल घेऊन दंडाधिकारी न्यायालयाने राऊतांना यांना दोषी ठरवून १५ दिवसांची शिक्षा सुनावली. मात्र, सत्र न्यायालयाने राऊतांना सुनावलेली शिक्षा स्थगित करून जामीनही मंजूर केला होता.
