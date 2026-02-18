सॅम्को म्युच्युअल फंडच्या पंकित शहा यांची आत्महत्या?

व्यवसाय अधिकारी पंकित शहा यांची आत्महत्या?
अंधेरीतील इमारतीवरून पडून मृत्यू
मुंबई, ता. १८ ः सॅम्को म्युच्युअल फंडचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी पंकित विजय शहा (३९) यांचा मंगळवारी (ता. १७) सकाळी अंधेरी येथील इमारतीवरून पडून मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करत पुढील चौकशी, तपास सुरू केला आहे. दोन दिवसांपासून शहा बेपत्ता होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी सोमवारी जुहू पोलिस ठाण्यात तशी तक्रार दिली होती.
पोलिस उपायुक्त दत्ता नलावडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाह विलेपार्ले येथील नीलमणी इमारतीत वास्तव्यास होते. त्यांच्या मृत्यूप्रकरणी अंधेरी पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली. प्राथमिक चौकशीत अपघाताने शाह इमारतीवरून खाली पडले असावेत; मात्र सर्व दृष्टिकोनातून तपास केला जाईल.
अंधेरी पूर्व येथील तेली गल्ली परिसरातील चड्डा अपार्टमेंटमध्ये ही घटना घडली. शहा इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरील जिन्याच्या खिडकीतून खाली पडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. तिसऱ्या व चौथ्या मजल्यादरम्यान असलेल्या धक्क्यावर बँकेचे एटीएम कार्ड तर शहा यांच्या मृतदेहाजवळ झाडू आढळला.
घटनेचे सीसीटीव्ही चित्रण पोलिसांनी तपासासाठी ताब्यात घेतले आहे. घटना घडली तेव्हा त्यांच्याजवळ कोणीही आढळले नाही. चड्डा अपार्टमेंट इमारतीत शहा यांच्या परिचित व्यावसायिकाचे कार्यालय आहे. ते या व्यावसायिकाला भेटण्यासाठी आले असावे, असाही अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला; मात्र संबंधित व्यावसायिक कार्यालयात येण्याआधीच शहा खाली पडले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.