​मराठीच्या मुद्द्यावरून वंचित-मनसेत जुंपली

मुंबई, ता. १८ : मुंबईतील रहेजा बिल्डर आणि राहुल जाधव यांच्यात १५ दिवसांपासून संघर्ष सुरू आहे. यावरून आता राज्यातील दोन राजकीय पक्षांत शाब्दिक युद्ध पेटले आहे. ‘मराठी माणसाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या मनसेला राहुल जाधव हे मराठी माणूस म्हणून दिसत नाहीत का,’ असा टोकदार सवाल वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. त्यावर ‘आम्ही जात पाहून नाही, तर माणूस पाहून मदत करतो,’ असे उत्तर मनसेने दिले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष चेतन अहिरे यांनी मनसेवर सडकून टीका केली आहे. ‘अनेक दिवसांपासून राहुल जाधव बिल्डरविरुद्ध संघर्ष करत आहेत. ॲट्राॅसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल असूनही पोलिस बिल्डरला अटक करत नाहीत. आमचे पदाधिकारी स्नेहल सोहनी आणि सागर गवई मदतीसाठी गेले असता त्यांना बेकायदा अटक करण्यात आली. मनसे फक्त गरीब अमराठी लोकांना मारणार का, त्यांना राहुल जाधव हे मराठी व्यक्ती म्हणून दिसत नाहीत का?’
वंचितच्या या आरोपांनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘राहुल जाधव यांच्याशी मनसे पदाधिकाऱ्यांनी संपर्क साधला होता; मात्र त्यांनी स्वतःला वंचितचे कार्यकर्ते सांगून प्रतिसाद देणे टाळले. मनसेसाठी मराठी हीच अंतिम ओळख आहे. मदतीला धावून जाताना आम्ही जात पाहत नाही. डोंबिवलीतील मुलीच्या स्टॉलचे उदाहरण असो वा इतर हजारो मराठी बांधव, मनसे सदैव पाठीशी उभी राहिली आहे,’ असे मनसेने म्हटले आहे.
