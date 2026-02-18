ट्रॉमा रुग्णालयात सीटी-स्कॅन मशीन दुरुस्तीसाठी बंद
ट्रॉमा रुग्णालयात सीटी स्कॅन मशीन दुरुस्तीसाठी बंद
रुग्णांना इतर रुग्णालयांकडे वळवले जात असल्याच्या तक्रारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबई महापालिकेच्या जोगेश्वरी येथील ट्रॉमा रुग्णालयात प्राथमिक तपासणी आणि उपचार अपेक्षित असताना काही रुग्णांना इतर रुग्णालयांकडे जाण्याचा सल्ला दिला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णालयातील सीटी स्कॅन मशीन सध्या दुरुस्तीच्या कामामुळे बंद आहे. त्यामुळे तपासणीसाठी येणाऱ्या रुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही वेळा त्यांना बाहेरच्या केंद्रांमध्ये तपासणी करून घ्यावी लागत आहे. तसेच मूलभूत सुविधा उपलब्ध न झाल्यास काही रुग्णांना कूपर रुग्णालय येथे जाण्याचा सल्ला दिला जात असल्याचेही सांगितले जात आहे. दरम्यान, रुग्णाला पालिकेच्याच इतर रुग्णालयांत पाठवून सेवा देत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
१३ मजली आणि सुमारे ३२५ खाटांची क्षमता असलेल्या या रुग्णालयात ट्रॉमा, ऑर्थोपेडिक, स्त्रीरोग असे महत्त्वाचे विभाग कार्यरत आहेत. दररोज मोठ्या संख्येने रुग्ण ओपीडीमध्ये उपचारासाठी येतात. तसेच शस्त्रक्रियाही केल्या जातात. अशा परिस्थितीत काही सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध नसल्याने रुग्णांची गैरसोय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, एका फ्रॅक्चर रुग्णाच्या नातेवाइकांनी सांगितले, की रुग्णालयात आल्यानंतर प्राथमिक तपासणी न करता त्यांना पालिकेच्या मोठ्या रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला देण्यात आला. विशेष म्हणजे रुग्णालयात ऑर्थोपेडिक विभाग उपलब्ध असतानाही रुग्णाला तातडीचा उपचार मिळाला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तर काही रुग्णांना तपासणीसाठी खासगी निदान केंद्रात जाण्याची सूचना केली जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत.
या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयातील बंद असलेल्या सेवा लवकर सुरू कराव्यात आणि रुग्णांना त्यांच्या हक्काचे उपचार वेळेत मिळतील यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. मात्र पालिका रुग्णालयात एखाद्या वेळी सेवा बंद असल्यास रुग्णाला पालिकेच्याच रुग्णालयात रेफर करण्यात येत असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
