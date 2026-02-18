भायखळ्यातील पुनर्विकास प्रकल्पाची चौकशी होणार : •अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश
भायखळ्यातील पुनर्विकास प्रकल्पाची चौकशी होणार
अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश; मालमत्ता विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : भायखळा येथील रसुल जीवा कंपाउंड आणि मेहता महल इमारतीच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत नियमबाह्य काम झाल्याची तक्रार ‘श्री जागृती सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’ने महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी यावर ‘सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करावे’ असे निर्देश दिले आहेत.
‘जागृती’ सोसायटीने अतिरिक्त आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात मालमत्ता विभागाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. सहाय्यक अभियंता श्रीकांत पायगव्हाणे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता, परस्पर भूखंड मोजणीचे पत्र नगर भूमापक अधीक्षकांना पाठवल्याचा आरोप सोसायटीने केला आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही अशा प्रकारे पत्र व्यवहार करणे हे सेवा नियमांचे उल्लंघन असल्याचे जागृती सोसायटीचे प्रमुख प्र. तु. जाधव यांचे म्हणणे आहे.
रहिवाशांमध्ये असंतोष
यापूर्वी या प्रकरणातील काही अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप ठोस कार्यवाही न झाल्यामुळे रहिवाशांमध्ये असंतोष आहे. विकसक आणि विभागातील अधिकारी यांच्यातील समन्वयामुळे भाडेकरूंच्या हिताला बाधा येत आहे. वाढीव एफएसआय आणि सुधारित आयओडी प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा दावा जागृती सोसायटीचे पदाधिकारी श्रीनिवास दांडू यांनी केला आहे.
चौकशीत काय समोर येणार?
सोसायटीच्या वतीने प्रकाश जाधव आणि श्रीनिवास देऊ यांनी हे पत्र दिले असून, दोषींवर कारवाई करण्याची आणि संबंधित पत्र रद्द करण्याची मागणी केली आहे. पूर्व उपनगरचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी या प्रकरणाचा अहवाल मागवल्याने, मालमत्ता विभागाच्या चौकशीत काय समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
