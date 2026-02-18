दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकले; तातडीने निधी द्यावा – महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाची मागणी
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकले!
तातडीने निधी द्यावा; महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः राज्यातील सुमारे दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर महिन्यापासूनचे केंद्र सरकारकडील मानधन अद्याप मिळाले नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाने केला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच महिला व बालविकास विभागाकडे निवेदन दिले आहे. थकीत मानधन तातडीने देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मानधन न मिळाल्यामुळे अनेक अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आर्थिक अडचणीत सापडल्या असून कुटुंब चालवणे कठीण झाले आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे.
तांत्रिक कारणे किंवा निधीअभावी मानधन देण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले जात असले तरी राज्यस्तरावर ठोस निर्णय झालेला दिसत नाही, अशी टीकाही करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी नवीन सिम कार्ड खरेदी करून योजनेचे काम करण्याचा दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कुपोषण निर्मूलन आणि महिला- बालकल्याणसाठी कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मानधन मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे संघटनेचे प्रतिनिधी बी. राजेश सिंह यांनी सांगितले.
