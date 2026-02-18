मुंबईच्या हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा; शहर स्तरावरील ''एक्यूआय'' ७० वर, तर वरळीत मात्र प्रदूषणाची नोंद
मुंबईच्या हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा
शहर स्तरावरील एक्यूआय ७०वर; वरळीत मात्र प्रदूषणाची नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेत समाधानकारक सुधारणा पाहायला मिळाली आहे. बुधवारी (ता. १८) नोंद झालेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबईचा शहर स्तरीय वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) ७० इतका नोंदवण्यात आला असून, तो ‘समाधानकारक’ श्रेणीत आहे. मागील काही दिवसांच्या तुलनेत प्रदूषणात घट झाली आहे. १७ फेब्रुवारीला हा निर्देशांक १०१, १६ फेब्रुवारीला ११० आणि १५ फेब्रुवारीला १३४ इतका होता.
मुंबईतील विविध केंद्रांवरील हवेची गुणवत्ता संमिश्र स्वरूपाची आहे. शीव (३७), मुलुंड पश्चिम (४५) आणि भायखळा (४५) या भागांत हवेची गुणवत्ता अतिशय चांगली नोंदवली गेली आहे. दुसरीकडे शिवाजीनगर आणि माइंडस्पेस-मालाड पश्चिम यांसारख्या भागात एक्यूआय १०२ पर्यंत पोहोचला आहे.
श्वसनाचा थोडा त्रास जाणवेल
प्राप्त माहितीनुसार, वरळी (एमपीसीबी) केंद्रावर वायू गुणवत्ता निर्देशांक १०७ इतका नोंदवला गेला आहे. येथील हवेचा दर्जा इतर भागांच्या तुलनेत किंचित खालावलेला दिसतो. याव्यतिरिक्त देवनार (९६), घाटकोपर (९५) आणि कांदिवली पश्चिम (८७) या भागांतही हवेचा दर्जा मध्यम स्वरूपाचा आहे. सध्याची हवेची स्थिती समाधानकारक असली तरी संवेदनशील व्यक्तींना श्वसनाचा थोडा त्रास जाणवण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सध्या मुंबईतील एकूण ३० केंद्रांपैकी २६ केंद्रे कार्यान्वित आहेत.
ठिकाण/वायू गुणवत्ता निर्देशांक
१ वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स - ६९
२ बोरिवली पूर्व - ४३
३ भायखळा - ४५
४ चकाला - ७८
५ चेंबूर - ६७
६ जुहू - ६४
७ कुलाबा - ५९
१० देवनार - ९६
११ घाटकोपर - ९५
१२ कांदिवली पूर्व - ७२
१३ कांदिवली पश्चिम - ८७
१४ खेरवाडी-वांद्रे पूर्व - ५७
१५ भांडुप पश्चिम - ७०
१६ कुर्ला - ७३
१७ मालाड पश्चिम - ७६
१८ माझगाव - ५५
१९ मालाड पश्चिम - १०२
२० मुलुंड पश्चिम - ४५
२१ कुलाबा - ७२
२२ शिवडी - ५७
२३ शिवाजीनगर - १०२
२४ शीव - ३७
२५ वरळी - १०७
