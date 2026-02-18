२०० युवा अभियंत्यांना बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष अनुभव
युवा अभियंत्यांना बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष अनुभव
२०० हून अधिक अभियंत्यांचा बांधकाम स्थळांवर शैक्षणिक दौरा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : अनुभवाधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल)तर्फे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या बांधकाम स्थळांवर युवा अभियंत्यांसाठी शैक्षणिक व तांत्रिक भेटींचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमात २०० हून अधिक अभियंत्यांनी सहभाग घेत प्रत्यक्ष कामकाजाचा अनुभव घेतला.
भारताच्या पहिल्या हायस्पीड रेल कॉरिडॉरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बांधकाम पद्धती, अभियांत्रिकी अचूकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती अभियंत्यांना प्रत्यक्ष स्थळी देण्याच्या उद्देशाने या भेटी आयोजित करण्यात आल्या होत्या. दौऱ्यादरम्यान सहभागी अभियंत्यांनी व्हायाडक्ट उभारणी, स्थानक विकास, पूल बांधकाम तसेच ट्रॅक बसविण्याची कामे प्रत्यक्ष पाहिली. या वेळी प्रकल्प अभियंते आणि साइट व्यवस्थापन पथकांसोबत संवादात्मक सत्रांचेही आयोजन करण्यात आले. नियोजन, अंमलबजावणी, सुरक्षा उपाययोजना आणि गुणवत्ता नियंत्रण याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.
मुंबई, वडोदरा आणि अहमदाबाद येथील विविध तांत्रिक संस्थांसाठी हे दौरे आयोजित करण्यात आले होते. भावी अभियंत्यांच्या कौशल्य विकासासाठी अशा शैक्षणिक भेटी यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे एनएचएसआरसीएलकडून सांगण्यात आले.
