नियमभंग केल्यास काळ्या यादीत
आऊटसोर्सिंग संस्थांना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : सार्वजनिक आरोग्य विभागात आऊटसोर्सिंग सेवा देणाऱ्या संस्थांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करून आवश्यक असल्यास काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला आहे.
सीटी स्कॅन, एमआरआय, डायलिसिस, एक्स-रे, रक्त तपासण्या (एचएलएल), १०८ आपत्कालीन सेवा, मनुष्यबळ, आहार आणि स्वच्छता सेवा इत्यादी सुविधा खासगी संस्थांमार्फत दिल्या जातात. या संस्थांनी कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन देणे, रुग्णांना सकस आहार व दर्जेदार सेवा देणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत तपासणी अहवाल सादर करावा. दोषी आढळल्यास संबंधित संस्थांची बिले थांबवून दंडात्मक कारवाई, करार रद्द किंवा काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच गैरप्रकारांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा इशारा देण्यात आला.
बैठकीत सिकल सेल, ॲनिमिया, क्षयरोग, मलेरिया निर्मूलन आणि माता मृत्यूदर कमी करण्याच्या मोहिमांचा आढावा घेण्यात आला. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा देताना चांगली वर्तणूक ठेवावी तसेच योजनांची व्यापक जनजागृती करावी, असे निर्देशही आबिटकर यांनी दिले.
