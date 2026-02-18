‘एफटीए’मध्ये शेतकरी, मच्छीमारांचे हित सुरक्षित : गोयल
‘एफटीए’मध्ये शेतकरी, मच्छीमारांचे हित सुरक्षित : गोयल
मुंबई, ता. १८ : जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीत भारत एक विश्वासार्ह व अपरिहार्य भागीदार म्हणून उदयास येत असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज येथे सांगितले.
ग्लोबल इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन २०२६ परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी ते बोलत होते. भारताने आतापर्यंत ३९ देशांशी केलेल्या ‘एफटीए’मध्ये शेतकऱ्यांचे व मच्छीमारांचे हित पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. २०४७पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे २६ लाख कोटी डॉलरची भर पडण्याची अपेक्षा आहे. ही वाढीची संधी अभूतपूर्व आहे आणि जगात इतर कुठेही अशी संधी पुन्हा मिळणे शक्य नाही. आम्ही सकारात्मक भूमिकेतून मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करीत आहोत. या करारांमध्ये दोन्ही पक्षांचे हित साधले असल्याने भागीदार देशांनी भारताची भूमिका स्वीकारली आहे, असेही गोयल म्हणाले. या एफटीएमध्ये एमएसएमईंच्या वाढीचे संरक्षण करताना आणि देशातील रोजगार सुरक्षित ठेवतानाच वस्त्र, पादत्राणे आणि लेदर क्षेत्रात बाजारपेठेपर्यंत पोहोच सुनिश्चित झाली आहे. औषधनिर्मिती क्षेत्रातील निर्यात वाढली आहे. शेती व समुद्री उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत आणि तंत्रज्ञान व गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे, असेही गोयल म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.