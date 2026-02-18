नालासोपाऱ्यात लोकल प्रवासाला ‘रांग शिस्ती’चा प्रयोग
रेल्वे फलाटावर पायचिन्हे; रंगीत मार्किंगद्वारे प्रवाशांना मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : उपनगरी लोकलमधील चढ-उतारावेळी होणारी झुंबड टाळण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने नालासोपारा स्थानकावर अभिनव प्रयोग सुरू केला आहे. प्रत्येक डब्याच्या दारासमोर फलाटावर रंगीत पट्टे व पायचिन्हांचे मार्किंग करण्यात आले आहे. प्रवाशांनी रांगेत उभे राहून आधी उतरणाऱ्यांना मार्ग द्यावा आणि त्यानंतरच चढावे, यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
पीक अवरमध्ये (सकाळी ६ ते ११) येथे प्रचंड गर्दी होत असल्याने पश्चिम रेल्वेने विशेष ‘क्राउड मॅनेजमेंट’ मोहीम राबविली. विविध स्थानकांवरील आरपीएफ व एमएसएफ जवानांसह नालासोपारा पोस्टच्या कर्मचाऱ्यांनी फलाटावर तैनात राहून प्रवाशांना दोन रांगांत उभे राहण्याचे, गाडी थांबल्यानंतर आधी उतरणाऱ्यांना पुरेशी जागा देण्याचे आवाहन करत जनजागृती केली. या मोहिमेत एकूण २२ जणांचा सहभाग होता. त्यामध्ये आरपीएफचे १२ व एमएसएफचे १० कर्मचारी होते. सकाळच्या गर्दीच्या वेळेत प्रत्यक्ष फलाटावर उतरून कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशांना समज देत शिस्तबद्ध चढ-उताराचा सराव घडवून आणला.
प्रायोगिक अंमलबजावणी
पश्चिम रेल्वेने ही उपाययोजना प्रायोगिक तत्त्वावर पुढील दोन महिने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास टप्प्याटप्प्याने इतर गर्दीच्या स्थानकांवरही अशीच रंगीत मार्किंग व पायचिन्हे करून रांग पद्धती लागू केली जाणार असल्याची माहिती मुंबई विभागाचे विभागीय व्यवस्थापकांनी दिली. लोकल प्रवास अधिक सुरक्षित, सुकर व शिस्तबद्ध करण्याच्या दृष्टीने हा प्रयोग महत्त्वाचा मानला जात असून, प्रवाशांकडूनही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले.
चढ-उतार शिस्त मोहीम
मुंबईकर बेस्ट बस, रिक्षा किंवा टॅक्सी पकडताना रांगेत उभे राहण्याची शिस्त पाळतात; मात्र उपनगरी लोकलमध्ये चढताना हीच शिस्त अनेकदा दिसत नाही. गाडी थांबताच दरवाजावर होणारी झुंबड उतरणाऱ्या प्रवाशांसाठी मोठी अडचण ठरते. त्यामुळे किरकोळ अपघातांचा धोकाही वाढतो. ही बाब लक्षात घेऊन लोकलमध्ये चढताना प्रवाशांनी रांगेत व शिस्तीत चढावे, आधी उतरणाऱ्यांना मार्ग द्यावा, यासाठी रेल्वे प्रशासनाने हा विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे.
नालासोपारा स्थानकावर सुरू केलेली ‘रांग शिस्त’ उपाययोजना ही प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची पायरी आहे. प्रवाशांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देत सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा आहे. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास तो इतर गर्दीच्या स्थानकांवरही टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येईल.
- पंकज सिंग, विभागीय व्यवस्थापक, मुंबई विभाग, पश्चिम रेल्वे
