सलग तिसऱ्या दिवशी निर्देशांकात वाढ
सलग तिसऱ्या दिवशी निर्देशांकांत वाढ
सेन्सेक्स २८३ अंशांनी; निफ्टी ९४ अंशांनी वधारला
मुंबई, ता. १८ : बँका, वित्तसंस्था, धातूनिर्मिती आणि एफएमसीजी या कंपन्यांच्या शेअरची शेवटच्या तासात खरेदी झाल्यामुळे आज भारतीय शेअर बाजार निर्देशांक सलग तिसऱ्या दिवशी पाव टक्क्यापेक्षा जास्त वाढले. सेन्सेक्स २८३.२९ अंशांनी, तर निफ्टी ९३.९५ अंशांनी वाढला. दिवसअखेर सेन्सेक्स ८३,७३४.२५ अंशांवर, तर निफ्टी २५,८१९.३५ अंशांवर स्थिरावला.
बीएसई स्मॉल कॅप इंडेक्स एक टक्का तर मिड कॅप इंडेक्स अर्धा टक्का वाढला. धातूनिर्मिती कंपन्यांचा निर्देशांक सव्वा टक्का तर एफएमसीजी, कॅपिटल गुड्स, वस्तू आणि बँका यांचे निर्देशांक पाऊण ते एक टक्का वाढले. ऑइल अँड गॅस, टेलिकम्युनिकेशन, ऊर्जानिर्मिती कंपन्या यांचे निर्देशांकही वाढले. दुसरीकडे आयटी निर्देशांक घसरला. आज सेन्सेक्समध्ये टाटा स्टील, आयटीसी, ॲक्सिस बँक, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, महिंद्र आणि महिंद्र, लार्सन अँड टुब्रो, बजाज फायनान्स, बजाज फिन्सर्व्ह, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, स्टेट बँक, अल्ट्राटेक सिमेंट, सन फार्मा, कोटक बँक या शेअरचे भाव वाढले. दुसरीकडे इटरनल, टेक महिंद्र, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, अदाणी पोर्ट, इंडिगो, एशियन पेंट, मारुती, एचडीएफसी बँक यांचे भाव घसरले.
आजही जागतिक अनिश्चिततेचे सावट असताना देशांतर्गत चांगल्या संकेतांमुळे शेवटच्या तासात खरेदी झाली आणि शेअर बाजार वाढले.
- विनोद नायर, जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्स
