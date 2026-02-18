आता केईएम रुग्णालयात ‘आयव्हीएफ’
पहिल्या टप्प्यातील ‘आययूआय’ प्रक्रियेला सुरुवात
भाग्यश्री भुवड : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : बदललेल्या जीवनशैलीमुळे महिलांना नैसर्गिक गर्भधारणेत अडचणी येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तिशीतील महिलांमध्ये स्त्रीबीजांचा साठा कमी होत असल्याने आयव्हीएफची गरज वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या केईएम रुग्णालयात या उपचारांच्या इंट्रा युटेराइन इन्सेमिनेशन प्रक्रियेला (आययूआय) बुधवारपासून (ता. १८) सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी एका २६ वर्षीय महिलेवर ही प्रक्रिया करण्यात आली असून, परवाना मिळताच आयव्हीएफ केंद्र सुरू हाेणार असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले.
लग्नाला तीन वर्षे हाेऊनही शिवडी येथील महिलेला नैसर्गिक गर्भधारणा न झाल्याने संबंधित जोडपे तणावाखाली हाेते. केईएम रुग्णालयात डिसेंबरपासून त्यांच्या अनेक चाचण्या करण्यात आल्या. त्यात या महिलेच्या गर्भाशयाची एक ट्युब बंद असल्याचे उघड झाले. केईएमचे सहाय्यक प्राध्यापक आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ डाॅ. गौरव देसाई यांनी या महिलेची लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रिया करून गर्भाशयमुखाला जोडणाऱ्या ट्युबची तपासणी केली. त्यातून महिलेला गर्भधारणा हाेऊ शकते, असा निष्कर्ष काढून बुधवारी या पहिल्या नोंदणीकृत महिलेवर आययूआय प्रक्रिया करण्यात आल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने स्पष्ट केले.
माजी विद्यार्थिनीचा पुढाकार
रुग्णालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या संकल्पनेतून आयव्हीएफ केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. ‘विकी डोनर’ या चित्रपटातून प्रेरणा घेऊन मालपाणी जोडप्याने यासाठी पुढाकार घेतला. वंध्यत्वामुळे सर्वसामान्य जोडपी आपत्यसुखापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी ते सार्वजनिक रुग्णालयात आयव्हीएफ केंद्राच्या उभारणीच्या कामाला लागल्याचे सांगण्यात आले.
स्त्रीरोगतज्ज्ञ एमडी विषयाची विद्यार्थिनी असताना वंध्यत्वाचे रुग्ण माेठ्या प्रमाणावर येत हाेते. सध्या १० ते १२ टक्के जाेडप्यांना या समस्येला सामोरे जावे लागते. तेव्हा केवळ सिझेरियन व इतर आजारांबाबत शिकवले जात असे. त्यामुळे ३० वर्षांपूर्वी परदेशी जाऊन वंध्यत्व विषयावरील प्रशिक्षण घेतले. हे ज्ञान सर्वसामान्य जोडप्यांच्या उपयाेगी आणण्याचा प्रयत्न आहे.
- डॉ. अंजली मालपाणी, स्त्रीरोगतज्ज्ञ
केंद्रातील सुविधा
- पीपीपी तत्त्वावर ४,००० स्क्वेअर फुटावर केंद्र
- प्रतीक्षागृह, समुपदेशनसाठी कक्ष
- २ ओटी, सोनोग्राफी
- प्रयोगशाळा, डाॅक्टरांसाठी आराम कक्ष
- परवाना मिळाल्यावर आयव्हीएफची सुविधा
- सिमेन ठेवण्यासाठी वेगळी जागा
आयव्हीएफसाठी अनेक महिला आता पुढे येत आहेत. ही सुविधा मोफत असेल. आपल्याला एम्ब्रोलाॅजिस्टही काही महिन्यांत उपलब्ध होतील. सेंटर ऑफ एक्सलन्स अशा प्रकारचे केंद्र उभारण्यात आले आहे.
- डाॅ. संगीता रावत, अधिष्ठाता, केईएम रुग्णालय
