हरित ऊर्जेमुळे वीजदरात कपात शक्य
महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांचे प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : राज्यातील वीज वापरामध्ये नवीकरणीय अथवा हरित ऊर्जेचे प्रमाण सध्याच्या १३ टक्क्यांवरून २०३० पर्यंत ५२ टक्क्यांवर नेण्यात येणार आहे. त्यामुळे आगामी पाच वर्षांसाठी विजेचे दर कमी करणे शक्य झाले आहे. राज्यात हरित ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खासगी गुंतवणूक येत आहे, असे प्रतिपादन महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी बुधवारी केले. मुंबई एनर्जी वीक कार्यक्रमात बोलत होते.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात हरित ऊर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत. त्याचा वापरही वाढवला जात आहे. राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जा वापराचे प्रमाण पाच वर्षांच्या कालावधीत ५२ टक्क्यांवर जाणार आहे. दरम्यान, अर्थव्यवस्थेचा झपाट्याने विस्तार होत असताना राज्याची ऊर्जेची गरज किती वाढेल, हे ध्यानात घेऊन संसाधन पर्याप्तता आराखडा तयार केला असल्याचे लोकेश चंद्र यांनी सांगितले. आगामी पाच वर्षांत राज्यात ऊर्जा परिवर्तन आराखड्यासाठी ३.३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यापैकी ७५ टक्के गुंतवणूक ही खासगी गुंतवणूकदारांकडून होत असल्याचे लोकेश चंद्र यांनी स्पष्ट केले.
