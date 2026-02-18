जे.जे.तील सेवासुविधांचे लोकार्पण
विविध ऑपरेशन थिएटरसह आधुनिक उपचार उपलब्ध
मुंबई, ता. १८ : राज्य सरकारच्या प्रयत्नातून जे. जे. रुग्णालयात सुमारे ८०.६७ कोटी रुपयांच्या अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवासुविधांचा बुधवारी लोकार्पण सोहळा पार पडला. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह प्रधान सचिव धीरज कुमार, आयुक्त अनिल भंडारी, आमदार मनोज जामसुतकर, अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार, रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टर, प्राध्यापक, विद्यार्थी व कर्मचारी उपस्थित होते.
--
महत्त्वाची नऊ कामे पूर्ण
- प्रगत न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर
- अत्याधुनिक ईएनटी ऑपरेशन थिएटर
- बालशस्त्रक्रिया ऑपरेशन थिएटर
- मेडिसिन व शस्त्रक्रिया विभाग नूतनीकरण
- केंद्रीय निर्जंतुकीकरण विभाग
- विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुसज्ज हॉल
- स्किल लॅब
- वॉर्ड क्र. १८
- ब्लड बँक व कॉम्पोनंट सेपरेशन युनिट
---
न्यूरो सर्जरी विभागाची वैशिष्ट्ये
- मेंदूतील ट्यूमर शस्त्रक्रिया
- ब्रेन हेमरेज उपचार
- स्पाइन सर्जरी
- डोक्याच्या गंभीर दुखापतीवरील शस्त्रक्रिया
.....
अत्याधुनिक ईएनटी थिएटर
- ३ डी सर्जरी सुविधा
- कानाच्या पडद्याची शस्त्रक्रिया
- टॉन्सिल ऑपरेशन
- विविध कान-नाक-घसा उपचार
- बालरुग्णांसाठी स्वतंत्र सुविधा
- नवजात शस्त्रक्रियांसाठी स्वतंत्र ऑपरेशन थिएटर
- बाल शस्त्रक्रिया विभाग पूर्ण सुसज्ज
.....
विद्यार्थी व स्टाफसाठी सुविधा
- १,४०० विद्यार्थ्यांसाठी नवीन हॉस्टेल प्रस्तावित
- स्टाफ क्वार्टर्स (ब्लॉक १ ते ४) लवकरच मंजुरीत
- वसतिगृहाची प्रलंबित कामे गतीने पूर्ण होणार
- पीपीपी तत्त्वावर आधुनिक वसतिगृह योजना
......
निकषानुसार रुग्णालयात १५ टक्के आयसीयू खाटा आवश्यक आहेत. सध्या २०० अतिरिक्त खाटांची गरज असून, नुकतीच ७० खाटांची वाढ करण्यात आली आहे. सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय सुरू झाल्यानंतर त्यात आणखी वाढ होईल.
- डाॅ. अजय भंडारवार, अधिष्ठाता, जे. जे. रुग्णालय
---
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांची परिस्थिती पूर्णपणे बदलण्याचा आमचा मानस आहे. रुग्ण सेवा हीच ईश्वर सेवा आहे.
- हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री
---
एनआयआरएफ क्रमवारीत जे. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाला पुढील दोन वर्षांत पहिल्या तीनमध्ये आणण्याचे आव्हान दिले आहे.
- धीरज कुमार, प्रधान सचिव
----
