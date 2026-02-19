भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भिवंडीत सेक्युलर फ्रंट; हर्षवर्धन सपकाळ
भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणार!
हर्षवर्धन सपकाळ यांचा विश्वास; भिवंडीत सेक्युलर फ्रंट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ ः भिवंडीमध्ये बहुमतासाठी काँग्रेसला आणखी चार नगरसेवकांची आवश्यकता होती. भाजप व शिवसेना (शिंदे) यांच्यासोबत जायचे नाही, ही काँग्रेसची भूमिका आहे. त्या भूमिकेशी काँग्रेसने तडजोड केली नाही. आता भाजपचे काही नगरसेवक पक्षाचा आणि विचारांचा त्याग करून धर्मनिरपेक्ष आघाडीत सहभागी झाले आहेत. भिवंडीचा महापौर व उपमहापौर सेक्युलर फ्रंटचा होईल, असा विश्वास काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केला आहे.
टिळक भवन येथे खासदार सुरेश म्हात्रे ऊर्फ बाळ्या मामा यांच्यासह प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते. हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले, की भाजपचा त्याग करून सेक्युलर फ्रंटसोबत येण्याचा निर्णय घेतलेले नारायण चौधरी हे पूर्वी काँग्रेस पक्षातच होते. आज त्यांनी काही सहकाऱ्यांसह भाजपचा विचार सोडून स्वतंत्र गट स्थापन केला व काँग्रेसप्रणित आघाडीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तातडीने निरीक्षक पाठवणार
२४ दिवसांत इतर समविचारी पक्षांशी चर्चा केली. आता कोंडी फुटली असून भिवंडीचा महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी तातडीने निरीक्षक पाठवले जाणार आहेत. हे निरीक्षक सर्वांशी चर्चा करतील व त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवणे, ही काँग्रेसची भूमिका आहे. काँग्रेसचे ३०, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (श.प.) १२ व भाजप सोडून आलेले नगरसेवक मिळून भिवंडीत सत्ता स्थापन केली जाईल.
सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा
भिवंडीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सेक्युलर फ्रटंची स्थापन करून सत्ता स्थापण्याचा प्रयत्न मागील २४ दिवसांपासून सुरू होता. समाजवादी पक्षाशी चर्चा केली; पण त्यांनी शिंदे सेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. आता भाजप सोडून काही नगरसेवक आघाडीत सहभागी झाल्याने सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी सांगितले.
