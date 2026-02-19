मुंबईत काँग्रेस संघटना मजबूत करणार; रमेश चेन्नीथल्ला.
मुंबईत काँग्रेस संघटना मजबूत करणार
महाराष्ट्राचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांचे प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मुंबई काँग्रेसने महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढून चांगले यश मिळवले आहे. सत्ताधारी भाजप महायुतीने निवडणुकीत सरकारी यंत्रणा, पोलिस, निवडणूक आयोग यांच्या मदतीने गैरप्रकार केले, पण काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी कशाचीही तमा न बाळगता लोकशाही व संविधानाच्या रक्षणासाठी लढा दिला व काँग्रेसचा विचार सोडला नाही, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे काॅंग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला यांनी केले.
मुंबई काँग्रेसच्या पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीची बैठक रमेश चेन्नीथला यांच्या प्रमख उपस्थितीत राजीव गांधी भवन येथे झाली. या वेळी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव यु. बी. व्यंकटेश यांच्यासह सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.
या वेळी प्रभारी रमेश चेन्नीथला म्हणाले की, काँग्रेसने महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढल्या व २४ नगरसेवक विजयी झाले. जे विजयी झाले त्यांचे अभिनंदन व जे लढले त्या सर्वांचेही अभिनंदन करतो. यापुढे पक्ष संघटना वाढवण्यावर भर द्या. सर्व जिल्ह्यातील नियुक्त्या करा व मुंबईकरांचे प्रश्न हाती घेऊन सरकारला जाब विचारा. विविध आंदोलने, मोर्चे यांच्या माध्यमातून जनतेला न्याय देण्यासाठी लढा द्या, असे आवाहन चेन्नीथला यांनी केले.
.......
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.