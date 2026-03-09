पालिका रुग्णालयातील आरोग्य योजनांचे ''रिऍलिटी चेक'', आरोग्य योजनांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपआयुक्तांच्या सूचना
पालिका रुग्णालयातील आरोग्य योजनांची पडताळणी होणार
सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे उपआयुक्तांच्या सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची थेट पडताळणी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपआयुक्तांनी कडक पावले उचलली आहेत. नुकतेच जारी परिपत्रकाद्वारे सर्व प्रमुख रुग्णालयांना सविस्तर आकडेवारी व अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांच्या वतीने देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे योजनांची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष रुग्णांपर्यंत पोहोचते की नाही, यावर प्रशासनाची नजर असणार आहे.
दरम्यान ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना’, ‘महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना’, कर्मचारी राज्य विमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य निधी, आरोग्यमंत्री विवेकाधीन निधी तसेच अपघातग्रस्तांसाठीची तातडीची सुविधा अशा योजनांतर्गत पात्र रुग्णांना रोखरहित उपचार मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेकदा नोंदणीतील त्रुटी, अपुरी माहिती किंवा समन्वयाअभावी रुग्ण वंचित राहत असण्याची शक्यता आहे. उपआयुक्तांनी या वर्षातील आंतररुग्णांची एकूण संख्या, योजनांतर्गत उपचार घेतलेल्या रुग्णांची संख्या, सादर केलेल्या दाव्यांची (क्लेम) रक्कम आणि प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम याचा तपशील मागवला आहे. त्यामुळे रुग्णालयांनी दाखल रुग्णांपैकी किती जणांना योजनांचा लाभ दिला, याचे वस्तुनिष्ठ चित्र समोर येणार आहे.
