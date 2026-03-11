सिद्धार्थ रुग्णालय पुनर्विकासाला विलंब; महापौरांची नाराजी
सिद्धार्थ रुग्णालय पुनर्विकासाला विलंब; महापौरांची नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : गोरेगाव (पश्चिम) येथील सिद्धार्थ महापालिका सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या पुनर्विकास प्रकल्पास होत असलेल्या विलंबाबद्दल मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रकल्पाची सद्यःस्थिती आणि तो पूर्णत्वास नेण्यासाठीचा सविस्तर आराखडा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
महापौर तावडे यांनी गुरुवारी गोरेगाव येथील सिद्धार्थनगर परिसरातील प्रकल्पस्थळी भेट देत कामांची पाहणी केली. या वेळी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ३०६ रुग्णशय्या क्षमतेचा हा प्रकल्प एप्रिल २०२३ मध्ये सुरू झाला असून एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र पावसाळ्यातील भूस्खलन, शवविच्छेदन केंद्राचे स्थलांतर तसेच इतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे कामाला विलंब झाल्याचे सांगण्यात आले.
या विलंबामुळे परिसरातील सार्वजनिक आरोग्यसेवा प्रभावित होत असल्याचे महापौरांनी नमूद केले. आरोग्याशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकल्पांना इतका विलंब होणे स्वीकारार्ह नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाची सविस्तर माहिती लेखी स्वरूपात सादर करून कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी ठोस कृतीआराखडा तयार करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.