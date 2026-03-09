बस थांब्यांवर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांवर कारवाईचा बडगा
२६,४६२ गाड्यांना दंड
मुंबई, ता. ९ ः शहरातील बेस्ट आणि एसटी थांब्यांवर वाहने उभी करणाऱ्यांवर वाहतूक पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला. गेल्या दोन आठवड्यांत तब्बल २६,४६२ वाहनांवर दंड आकारला.
शहरात ठिकठिकाणी बेस्ट बस आणि एसटीचे थांबे आहेत. या थांब्यांसमोरील जागा फक्त बेस्ट किंवा एसटीसाठी राखीव असते. अर्थात त्या जागेवर फक्त बेस्ट बस आणि एसटीनेच थांबावे, असा नियम आहे. मात्र, बहुतांश थांब्यांवर खासगी आणि प्रवासी वाहने उभी केली जातात. त्यामुळे बेस्ट, एसटी बसना या थांब्यांवर योग्यरीत्या थांबता येत नाही. त्यामुळे रहदारीसोबत थांब्यांवरील प्रवाशांना बेस्ट, एसटीतून चढ-उतार करताना अडथळा निर्माण होतो. अपघाताचा धोकाही वाढतो. हे लक्षात घेऊन वाहतूक पोलिस दलाचे सहआयुक्त अनिल कुंभारे यांच्या आदेशाने २३ फेब्रुवारी ते ८ मार्च यादरम्यान विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली. या कालावधीत बस थांब्यांवर उभ्या केलेली खासगी वाहने आणि प्रवाशांच्या शोधार्थ हेतुपुरस्सर थांबलेल्या लक्झरी बस, रिक्षा, टॅक्सी आदी २६,४६२ वाहनांना ई-चलान पाठवून १०.५१ लाखांचा दंड ठोठावला.
