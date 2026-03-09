‘कोस्टल’च्या भुयारी मार्गावर पालिका टाकणार छत
‘कोस्टल’च्या भुयारी मार्गावर पालिका टाकणार छत
१९ कोटींचा खर्च अपेक्षित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कोस्टल रोड सुरू जवळपास दोन वर्षे उलटली; मात्र आता कोस्टल रोड प्रकल्पातील भुयारी मार्गावर छत टाकण्याची आठवण पालिका प्रशासनाला झाली आहे. पादचारी भुयारी मार्गावर छत टाकण्यासाठी १९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी २०१८मध्ये कोस्टल रोड प्रकल्पाचा आरंभ करण्यात आला. त्यानंतर कोस्टल रोड प्रकल्पाला गती मिळाली आणि सहा वर्षांनंतर कोस्टल रोड मार्च २०२४मध्ये मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाला. दरम्यान, २८ डिसेंबर २०२३ला अतिरिक्त आयुक्तांनी प्रकल्पाची स्थळपाहणी केल्यानंतर पदपथ, सायकल ट्रॅक व प्रोमेनेडच्या सुशोभीकरणामध्ये सातत्य राखण्यासाठी काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या. त्यानुसार पादचारी भुयारी मार्गाच्या प्रवेश-निर्गमन भागांवर नवीन छत उभारणे तसेच सुशोभीकरणाची संकल्पना राबविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. यासंदर्भात कंत्राटदार व सल्लागारांमध्ये खर्चाबाबत विविध टप्प्यांवर चर्चा व पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले. शेवटी सर्वसाधारण सल्लागारांनी १९.०१ कोटी रुपयांचा खर्च निश्चित केला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.