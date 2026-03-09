४३ किलो अमली पदार्थ जप्त
४३ किलो अमली पदार्थ जप्त
‘आरपीएफ’च्या कारवाईत १२.८२ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : मध्य रेल्वेच्या रेल्वे संरक्षण दलाने (आरपीएफ) अमली पदार्थ तस्करीविरोधात दोन स्वतंत्र कारवाया करीत १२.८२ लाख रुपये किमतीचे ४३ किलो अमली पदार्थ जप्त केले. नागपूर आणि कलबुर्गी (कर्नाटक) येथे झालेल्या या कारवाईत तस्करीच्या साखळीचा मागोवा लागला असून, एका आरोपीला अटक करण्यात आले आहे.
नागपूर रेल्वे स्थानकावर ६ फेब्रुवारीला आरपीएफचे पथक गस्त घालत असताना दोन बॅगा घेऊन जाणाऱ्या एका व्यक्तीची हालचाल संशयास्पद आढळल्याने चौकशीसाठी त्याला ताब्यात घेऊन या बॅगाची तपासणी केली असता, त्यामध्ये २४.८० किलो वजनाचे नऊ पॅकेट गांजा आढळून आले. या अमली पदार्थांची अंदाजे किंमत ३.७२ लाख रुपये आहे. शाहिद खान (रा. भिंड, मध्य प्रदेश) असे आरोपीचे नाव आहे. हा गांजा ग्वालियर येथे पोहोचवण्यासाठी घेऊन जात असल्याची कबुली त्याने दिली. पुढील कारवाईसाठी आरोपीला नागपूर येथील शासकीय रेल्वे पोलिसांच्या (जीआरपी) ताब्यात देण्यात आले आहे. दरम्यान, ३ फेब्रुवारीला ‘आरपीएफ’ आणि ‘जीआरपी’ने संयुक्त कारवाई करीत कलबुर्गी स्थानकावर तपासणी केली. ट्रेन क्रमांक ११०२० कोणार्क एक्स्प्रेसच्या बी-१ डब्यात बर्थ क्रमांक ४१ खाली एक बेवारस बॅग आढळली. साक्षीदारांच्या उपस्थितीत बॅग उघडून पाहिली असता त्यामध्ये १८.२० किलो वजनाचे १८ बंडल गांजा आढळून आला. या मालाची किंमत सुमारे ९.१० लाख रुपये आहे. जप्त केलेले अमली पदार्थ सील करून अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध वाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मध्य रेल्वेचे आवाहन
रेल्वेमार्गे होणारी अमली पदार्थ तस्करी रोखण्यासाठी आरपीएफ आणि जीआरपी संयुक्तपणे कारवाई करीत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रवाशांनी कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास तत्काळ रेल्वे अधिकाऱ्यांना कळवावे किंवा मदतीसाठी १३९ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
