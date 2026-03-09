अतिक्रमणाबाबत न्यायालय कठोर
अतिक्रमणांबाबत उच्च न्यायालय कठोर
महापालिका अधिकाऱ्यांनी कर्तव्य चोख बजावण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : पवई येथील शाळेजवळच्या रस्त्यांवरील बेकायदा अतिक्रमणे पाडण्याबाबत मुंबई महापालिकेने त्यांचे कर्तव्य चोख पार पाडण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने दिले. त्यासोबतच या आदेशाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करणाऱ्या १०० हून अधिक कुटुंबीयांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
महापालिका अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य चोख पार पाडावे, त्यांना त्याचाच पगार मिळतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना काम हे करावे लागेल, असे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले होते. न्या. घुगे यांच्या खंडपीठाने १३ फेब्रुवारीला पालिकेला ६० दिवसांत अतिक्रमणे हटवण्याबाबत योजना तयार करण्याचे आदेश देताना ४८ तासांत झोपडीधारकांनी वापरलेले मोबाईल टॉयलेट आणि पाण्याचे टँकर काढण्याचेही महापालिकेला आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला १०३ बाधित कुटुंबीयांनी पुनर्निचार याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. आपण नव्याने कोणतेही अतिक्रमण केलेले नाही. आपण जय भीमनगरमधील विस्थापित रहिवासी असून, आपल्या सदनिका जून २०२४मध्ये पालिकेने जमीनदोस्त केल्याचे याचिकेत म्हटले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्या. एम. एस कर्णिक आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा या टप्प्यावर पुनर्विचार याचिकेचा विचार करता येणार नाही. जर याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा प्रश्न असेल आणि त्यांना १३ फेब्रुवारीच्या आदेशाला आव्हान द्यायचे असेल तर त्यांना मूळ खंडपीठासमोर दाद मागावी लागेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यानुसार न्या. रवींद्र घुगे यांच्या मूळ खंडपीठासमोर याचिका सादर करण्यात आली. त्या वेळी स्थानिक रहिवाशांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मुभा देताना पालिकेने त्यांची कर्तव्य बजावणी सुरू ठेवण्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
दुसरीकडे न्या. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दोन आठवड्यांसाठी कोणतीही कारवाई न करण्याचे तोंडी आदेश दिल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. परंतु याप्रकरणी सुरुवातीपासून सुनावणी घेणाऱ्या न्या. घुगे यांच्या मूळ खंडपीठाने तोंडी आदेशांवर अवलंबून न राहता लेखी आदेशांचे पालन करण्याचे आदेश दिले.
काय प्रकरण?
पवई येथील ब्यूमोंट एचएफएसआय प्री-प्रायमरी स्कूलच्या मुख्याध्यापिका कल्याणी पटनाई यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडला (जेव्हीएलआर) अनेक शाळांना जोडणारा सुमारे ९० फूट रुंद रस्ता झोपड्या, शौचालये आणि अतिक्रमणांच्या विळख्यात सापडला आहे. त्यामुळे मोठा अडथळा निर्माण झाल्याचा दावा याचिकेत केला होता.
