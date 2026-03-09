‘जीएमएलआर’ बाधितांना मिळणार हक्काचे घर
‘जीएमएलआर’बाधितांना मिळणार हक्काचे घर
कांजूरमधील ३०० फुटांच्या ९०६ सदनिकांचे काम अंतिम टप्प्यात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्ग (जीएमएलआर) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी कांजूर (पश्चिम) येथे पालिकेमार्फत उभारण्यात येत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यामुळे ‘जीएमएलआर’बाधितांना लवकरच हक्काचे घर मिळणार आहे.
कांजूर या ठिकाणी ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या एकूण ९०६ आधुनिक सदनिका बांधल्या जात असून, पहिल्या टप्प्यातील २५२ कुटुंबांचे पुनर्वसन मार्च २०२६ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी दिले आहेत. बांगर यांनी शुक्रवारी (ता. ६) कांजूर येथील प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामाच्या दर्जाची आणि प्रगतीची पाहणी केली. या वेळी नगर अभियंता रामचंद्र कदम, प्रमुख अभियंता (पूल) राजेश मुळे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. १०,०५० चौरस मीटर जागेवर एकूण सात इमारती (तळ अधिक २३ मजले) उभारल्या जात आहेत. प्रत्येक सदनिकेत स्वतंत्र बैठक व्यवस्था, शयनकक्ष, संलग्न स्वच्छतागृह आणि स्वयंपाकघर असेल. या गृहनिर्माण संकुलात बाजार, सामुदायिक सभागृह, वाचनालय, आरोग्य केंद्र आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) यांसारख्या नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. जीएमएलआर प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत जून २०२६ पासून भूमिगत बोगद्याच्या खोदकामाला सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी अमरनगर येथील लॉन्चिंग शाफ्टसाठी जागा मोकळी करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील प्रकल्पबाधितांना कांजूरमधील नवीन इमारतींमध्ये स्थलांतरित केले जाईल.
‘जीएमएलआर’ प्रकल्पबाधितांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक निवासस्थान उपलब्ध करून देणे, हे आमचे उद्दिष्ट आहे. मार्चअखेर दोन इमारतींचे काम पूर्ण करून २५२ कुटुंबांना ताबा दिला जाईल, तर उर्वरित पाच इमारतींचे काम एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल.
- अभिजित बांगर, अतिरिक्त आयुक्त, (प्रकल्प)
