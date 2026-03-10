महापालिका रुग्णालयांत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
महापालिका रुग्णालयांत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : महापालिकेने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालविण्यास दिलेल्या रुग्णालयांमध्ये आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रुग्णसेवेची गुणवत्ता, उपचारांची देखरेख आणि तक्रार निवारण व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच दिली.
मुंबई महापालिकेच्या पीपीपी तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांच्या कामकाजावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. हे अधिकारी रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचारांची गुणवत्ता, रुग्णालयातील सुविधा, सेवा आणि रुग्णांच्या तक्रारींचे निराकरण यावर देखरेख ठेवणार आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. दरम्यान, भगवती रुग्णालय पीपीपी तत्त्वावर चालविण्याची प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून, गोवंडी येथील लल्लूभाई रुग्णालय पीपीपी तत्त्वावर चालविण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया काढण्यात आली आहे. या मॉडेलअंतर्गत चालणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना आयुष्मान भारत योजना, महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना, सीजीएचएस, ईएसआयसी तसेच टीपीए योजनांद्वारे रोखरहित उपचार सुविधा उपलब्ध होणार आहे. ज्या रुग्णांचा कोणत्याही योजनेत समावेश नसेल, त्यांच्या उपचाराचा खर्च महापालिकेने निश्चित केलेल्या दरांनुसार उचलला जाणार आहे. तसेच सीटी स्कॅन, एमआरआय, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉप्लर यांसारख्या तपासण्यांचे दरही महापालिका निश्चित करणार आहे.
दरम्यान, केईएम रुग्णालयाच्या रक्तपेढीत अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था (सीडीएससीओ) यांच्या सर्व नियमांचे पालन करून रक्त संकलन व वितरण केले जात असल्याचेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
