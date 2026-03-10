कामा रुग्णालयात ‘एचपीव्ही’ लसीकरण सुरू
कामा रुग्णालयात ‘एचपीव्ही’ लसीकरण सुरू
१४ ते १५ वयोगटातील मुलींना मोफत लस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे ‘एचपीव्ही’ (ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस) लसीकरण मोहिमेला महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरुवात करण्यात आली. या राज्यव्यापी मोहिमेचा प्रारंभ मुंबईतील कामा व आल्ब्लेस रुग्णालयातून करण्यात आला असून, १४ ते १५ वयोगटातील मुलींना ही लस विनामूल्य देण्यात येत असल्याचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितले.
गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाच्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये एचपीव्ही विषाणू कारणीभूत असून, या कर्करोगापासून बचावासाठी लसीकरण हा प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय मानला जात असल्याचे डॉ. पालवे म्हणाले.
दरम्यान, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत ही मोहीम टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणार असून, पात्र वयोगटातील मुलींना शाळा आणि आरोग्य संस्थांमार्फत लसीकरण करण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, भारतात महिलांमध्ये आढळणाऱ्या कर्करोगांमध्ये गर्भाशय मुखाचा कर्करोग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०२४च्या आकडेवारीनुसार देशात या कर्करोगाचे सुमारे ७८ हजारांहून अधिक नवीन रुग्ण आढळले असून, ४२ हजारांपेक्षा अधिक महिलांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे लसीकरणाद्वारे या आजाराचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे.
ही लस सुरक्षित असल्याचे आरोग्यतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. जगभरात आतापर्यंत ५० कोटींहून अधिक महिलांना ही लस देण्यात आली असून, गेल्या १५ वर्षांपासून तिचा यशस्वी वापर होत आहे. लसीमुळे वंध्यत्व, गर्भपात किंवा जन्मदोष होतात, हा केवळ गैरसमज असल्याचेही आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, नागरिकांनी या लसीकरण मोहिमेबाबत कोणतीही शंका असल्यास राज्य शासनाच्या १०४ या टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाविरुद्ध प्रतिबंधात्मक पाऊल म्हणून ही मोहीम महत्त्वाची ठरणार असल्याचे आरोग्य विभागाने सांगितले.
एचपीव्ही लस ही गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाविरुद्धची सर्वात प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना मानली जाते. किशोरवयीन मुलींना योग्य वयात ही लस दिल्यास भविष्यात या कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. त्यामुळे पालकांनी कोणत्याही गैरसमजांना बळी न पडता मुलींना लसीकरणासाठी पुढे आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- डॉ. तुषार पालवे,
वैद्यकीय अधीक्षक, कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.