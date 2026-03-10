मुंबईतील २० टक्के हॉटेल्स बंद!
मुंबईतील २० टक्के हॉटेल बंद!
युद्धामुळे गॅसपुरवठा विस्कळित; व्यवसायावर परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीचे ढग मुंबईतील हॉटेल उद्योगावर घोंघावत आहेत. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे दर वधारले. त्यापाठोपाठ आता गॅस तुटवडा निर्माण झाल्याने मुंबईतील २० टक्के हॉटेलांना टाळे लागले आहेत. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास पुढील काही दिवसांत मुंबईतील हॉटेल, रेस्टॉरंट, खाणावळी, चहाचे स्टॉल पूर्णपणे बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
मुंबईच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार गॅसपुरवठ्याचे चित्र वेगळे आहे. मुंबई उपनगरांत अनेक ठिकाणी पाइपलाइनद्वारे गॅसपुरवठा होत असल्याने तिथले व्यवसाय सध्या तग धरून आहेत; मात्र दक्षिण मुंबईत बहुतांश हॉटेल व्यावसायिक सिलिंडरवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या भागात सध्या सिलिंडरचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. एका हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला दररोज साधारणः तीन ते चार सिलिंडर लागतात. पण सध्या दिवसाला १५-२० फोन करूनही एखादाही सिलिंडर मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे दक्षिण मुंबईतील हॉटेल टप्प्याटप्प्याने बंद होऊ लागली आहेत.
---
‘आहार’ संघटना आक्रमक
हॉटेल व्यावसायिकांची प्रमुख संघटना ‘आहार’ने याप्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष विजय शेट्टी यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांना पत्र लिहून पुरवठा सुरळीत करण्याची विनंती केली आहे. तसेच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचीही भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले आहे.
-----
मुंबईकर, पर्यटकांची कोंडी
मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर मजूर वर्ग, नोकरीनिमित्त येणारे लोक आणि पर्यटक हॉटेलवर अवलंबून असतात. हॉटेल बंद झाल्यामुळे मुंबईकरांसह पर्यटकांच्या जेवणाचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. सरकारकडून सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात हॉटेल व्यावसायिकांना सिलिंडर मिळवण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे, असे ताडदेव येथील हिंदमाता रेस्टॉरंटचे मालक सुकेश शेट्टी यांनी सांगितले.
----
परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. राज्यात चार लाख हॉटेल असून, त्यापैकी दोन लाख तर मुंबई परिसरातच आहेत. सुमारे एक कोटी लोकांचा रोजगार या उद्योगावर अवलंबून आहे. सध्या २० टक्के हॉटेल बंद झाली आहेत. पुढील दोन दिवसांत गॅसपुरवठा सुरळीत न झाल्यास बंद पडणाऱ्या हॉटेलांची संख्या आणखी वाढेल. आम्ही मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेणार असून, हॉटेल व्यवसायाचा ‘अत्यावश्यक सेवेत’ समावेश करण्याची मागणी करणार आहोत.
- विजय शेट्टी, अध्यक्ष, आहार
----
मुंबईतील काही हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये इलेक्ट्रिक शेगड्यांचा वापर केला जातो; मात्र त्यांची संख्या फारच तुरळक आहे. त्यावर सर्वच पदार्थ तयार होत नाहीत. वेळेत गॅस न मिळाल्यास मेन्यू कार्डमधील ५० टक्के पदार्थ कमी करावे लागतील.
- अमित झावरे, व्यवस्थापक, आराम हॉटेल
