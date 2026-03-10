मोतीलाल ओसवालतर्फे गुंतवणूकदारांसाठी रोखे सेवा
मोतीलाल ओसवालतर्फे गुंतवणूकदारांसाठी रोखे सेवा
मुंबई, ता. १० : गुंतवणूकदारांना स्थिर उत्पन्नाच्या जास्ती संधी मिळण्यासाठी त्यांना रोखे खरेदी करता यावेत, यासाठी ती सेवा देणारे वेबसाईट-ॲप आज मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मॅनेजमेंटने बाजारात आणले.
रोख्यांमधून नियमित आणि स्थिर उत्पन्न मिळते. ज्या गुंतवणूकदारांना स्थैर्य आणि नियमित वाढ हवी असेल आणि आपले मूळ भांडवल सुरक्षित राहावे असे वाटत असेल, त्यांना रोखे खरेदी हा उत्तम पर्याय असतो. अशा स्थितीत रोख्यांच्या सामर्थ्याच्या आधारे गुंतवणूकदारांचे खाते सक्षम करावे, या हेतूने मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मॅनेजमेंटने ही सेवा सुरू केली आहे. यातून गुंतवणूकदारांना सरकारी रोखे, सरकारी कंपन्यांचे रोखे तसेच खासगी कंपन्यांचे रोखे घेणे शक्य होईल. त्याखेरीज शेअर खरेदीवर मिळणारा लाभ तर गुंतवणूकदारांना मिळतच राहील.
आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाचा रोखे बाजार
भारताचा रोखे बाजार हा जपान आणि चीन यांच्यानंतर आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाचा रोखे बाजार आहे. त्याचा सध्याचा आकार तीन लाख कोटी डॉलर असून, तो साधारण भारताच्या जीडीपीएवढाच आहे. त्यामुळे बॉण्ड खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसमोर चांगली संधी असल्याचे कंपनीचे एमडी व सीईओ अजय मेनन म्हणाले. अर्थात यातील छोट्या गुंतवणूकदारांचा सहभाग अत्यंत अजूनही अत्यंत कमी आहे. तो वाढण्यासही मोठा वाव आहे, असेही ते म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.