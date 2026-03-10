डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी एकाला अटक
डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी एकाला अटक
मुंबई, ता. १० : डॉ. स्तुती सोनावणे यांच्या आत्महत्येस जबाबदार धरत अँटॉप हिल पोलिसांनी मंगळवारी (ता. १०) हुंझैल मोहम्मद खान (३१) या तरुणास अटक केली. डॉ. स्तुती यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप त्याच्यावर असून, न्यायालयाने त्याला एक दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
पोलिस उपआयुक्त आर. रागसुधा यांनी या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे सांगितले. डॉ. स्तुती यांच्या मृतदेहाची चिकित्सा (पोस्टमॉर्टेम) मंगळवारी इनकॅमेरा पार पडले. त्यात त्यांनी गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाले, अशी माहितीही त्यांनी दिली. डॉ. स्तुती नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील रुग्णालयात दंत चिकित्सा विषयाचे पदव्युत्तर शिक्षण (एमडी) घेत होत्या. रविवारी रात्री अँटॉप हिल येथील राहत्या घरी त्यांनी गळफास घेत आत्महत्या केली. सोमवारी दुपारी ही घटना उघडकीस आली. मृत्यूपूर्वी त्यांनी लिहिलेली चिठ्ठी पोलिसांना सापडली. त्यात त्यांनी वैयक्तिक आयुष्यातील घटना, घडामोडींमुळे निराश असल्याचे आणि या परिस्थितीस मित्र खान जबाबदार असल्याचे नमूद केले होते. त्याआधारे पोलिसांनी खान यास सोमवारी सायंकाळी ताब्यात घेत मंगळवारी अटक केली. आरोपी खान विमा एजंट म्हणून काम करतो. गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून डॉ. स्तुती आणि खान यांची मैत्री होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.