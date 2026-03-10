मुंबईच्या हरित क्षेत्रात ''बांबू'' क्रांती; राणीच्या बागेत गुरुवारी विशेष कार्यशाळेचे आयोजन
मुंबईच्या हरित क्षेत्रात ‘बांबू’ क्रांती
राणीच्या बागेत गुरुवारी विशेष कार्यशाळेचे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने मुंबईतील उद्यानांमध्ये बांबू लागवड करण्यास चालना देण्यासाठी महापालिकेतर्फे एका विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘बांबू लागवड विविध योजना व महत्त्व’ या विषयावर होणारी ही कार्यशाळा गुरुवारी (ता. १२) रोजी भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयात (राणीची बाग) होणार आहे.
या कार्यशाळेचे मुख्य आकर्षण म्हणजे कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास कृती समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल हे स्वतः उपस्थित राहून बांबू लागवडीबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांच्यासोबत या क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञही आपले विचार मांडतील. ही कार्यशाळा वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान येथील पेंग्विन सभागृहात दुपारी २ ते सायंकाळी ५ वेळेत संपन्न होईल. या वेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, उपआयुक्त (उद्याने) अजितकुमार आंबी आणि उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी हे उपस्थित राहतील.
मुंबईच्या वातावरणात बांबूच्या कोणत्या प्रजाती वेगाने वाढू शकतात आणि त्यांचे शास्त्रीय महत्त्व काय आहे, यावर या कार्यशाळेत सखोल चर्चा होईल. यानंतर मुंबईतील विविध उद्याने आणि मोकळ्या जागांवर स्थळनिहाय बांबूच्या प्रजाती निश्चित केल्या जाणार आहेत. बांबू ही वनस्पती अत्यंत जलद वाढणारी आणि कार्बन शोषून घेणारी मानली जाते. बांबूमुळे मृदासंवर्धन होते आणि हरित आच्छादनात मोठी वाढ होते. हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी ही कार्यशाळा मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांनी व्यक्त केला आहे. या कार्यशाळेला महापालिकेचे उद्यान विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि अभ्यासक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत.
