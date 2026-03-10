राम मंदिर परिसरात पारा ४२.४ अंशांवर
मार्चमध्येच मुंबईकर हिट वेव्ह’ने होरपळले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : राज्यात उन्हाळ्याचा कडाका वाढला असून, मुंबईही होरपळण्यास सुरुवात झाली आहे. मंगळवारी (ता. १०) मुंबईसह उत्तर कोकणात उष्णतेच्या तीव्र लाटेचा तडाखा बसला असून, सांताक्रूझ वेधशाळेत तब्बल ४० अंश तापमानाची नोंद झाली. मात्र, उपनगरांमध्ये परिस्थिती अधिकच भयावह असून, राम मंदिर परिसरात पारा ४२.४ अंशांवर पोहोचल्याने मुंबईकर अक्षरशः भाजून निघाले आहेत.
हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सांताक्रूझमधील ४० अंश तापमान हे सरासरीपेक्षा ७.६ अंशांनी जास्त आहे. डहाणूमध्ये तर तापमानाने उच्चांक गाठला असून, तिथे ४० अंश तापमान नोंदवले गेले, जे सरासरीपेक्षा ९.६ अंशांनी अधिक आहे. अरबी समुद्राकडून येणारे थंड वारे उशिरा सक्रिय झाल्यामुळे आणि जमिनीवरील उष्ण वाऱ्यांचा प्रभाव वाढल्यामुळे ही हिट वेव्ह’ निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले. मुंबईसोबतच उर्वरित महाराष्ट्रातही सूर्याने आग ओकायला सुरुवात केली आहे. जळगाव येथे राज्यातील सर्वाधिक ४०.३ अंश तापमानाची नोंद झाली. त्यापाठोपाठ जालना (३९.४), सोलापूर (३८.३) आणि छत्रपती संभाजीनगर (३७.८) येथेही उष्णतेचा कडाका जाणवला. थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या महाबळेश्वरमध्येही पारा २९ अंशांवर पोहोचला आहे. मुंबईच्या वेशीवर असणाऱ्या डहाणू, ठाणे आणि मुंबई उपनगरांमध्ये हवामान विभागाने ‘येलो अलर्ट’ जारी केला असून, ही ‘सिव्हिअर हीट वेव्ह’ आठवड्याच्या अखेरपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे.
उष्माघाताचा धोका
पुढील दोन दिवस उष्णतेचा हा तडाखा कायम राहण्याची शक्यता आहे. वाढत्या तापमानामुळे उष्माघाताचा धोका वाढला असून, नागरिकांनी खालील काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत विनाकारण घराबाहेर पडणे टाळावे. पांढरे, सैल आणि सुती कपडे वापरावेत. शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊ नये म्हणून लिंबू पाणी, ताक आणि भरपूर पाणी प्यावे, असा सल्ला आरोग्यतज्ज्ञांनी दिला आहे.
स्वयंचलित केंद्रांनी नोंदवलेले तापमान
शहर तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये)
राम मंदिर : ४२.४
विक्रोळी : ४१.६
भायखळा : ४०.०
वांद्रे : ३९.७
विद्याविहार : ३९.५
ठाणे (बेलापूर) : ३९.२
