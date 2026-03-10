राज्यातील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न- मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील
प्राध्यापक भरती प्रक्रिया जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची विधान परिषदेत माहिती
मुंबई, ता. १० : राज्यातील महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील रिक्त प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया जूनपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. तर सदस्य अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, सत्यजीत तांबे, मनीषा कायंदे, जयंत आसगावकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. मंत्री पाटील म्हणाले, की विद्यार्थीहितासाठी प्राध्यापक भरतीला गती देण्यात आली असून, ३१ जानेवारी २०१८ला राज्यातील रिक्त पदांच्या आधारे ४० टक्के म्हणजे ३,५८० पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर कोविड काळात १,४९२ पदे भरली गेली. २,०८८ पदे रिक्त राहिली. पुढे १२ नोव्हेंबर २०२१ला पुन्हा भरतीला परवानगी मिळाली आणि त्यानंतरच्या प्रक्रियेत सध्या काही पदे शिल्लक राहिली आहेत. सध्या राज्यात ३१,१८५ मंजूर पदांपैकी १९,२६७ पदे भरलेली असून, ११,९१८ पदे रिक्त आहेत. यापैकी ५,०१२ पदे भरण्यास शासनाने परवानगी दिली असून, एकूण सुमारे ५,५०० पदांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. प्राध्यापक भरतीसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन मान्यता देण्यात आली आहे. अर्थ विभागाकडूनही आवश्यक प्रक्रिया सुरू आहे. प्राध्यापकांचे पगार आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवरील खर्च हा अनिवार्य स्वरूपाचा असल्याने त्यासाठी निधीची कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
