रेल्वे कॅटरिंग सेवेवर युद्धाचा परिणाम
आयआरसीटीसीचे पर्यायी व्यवस्थेचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होऊ लागल्याने त्याचे पडसाद आता भारतीय रेल्वेच्या कॅटरिंग सेवेही उमटू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अॅन्ड टुरिझम कॉर्पोरेशनने (आयआरसीटीसी) प्रवाशांच्या जेवणाच्या सेवेत अडथळा येऊ नये म्हणून तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश केटरिंग कंत्राटदारांना दिले आहेत.
एलपीजी सिलिंडरच्या संभाव्य तुटवड्याचा विचार करून मायक्रोवेव्ह, इंडक्शन कुकटॉपसारख्या विद्युत उपकरणांचा अधिक वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच गरज भासल्यास रेडी-टू-ईट खाद्यपदार्थांचा पुरेसा साठा ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या ठिकाणी गॅसवर स्वयंपाक करणे शक्य नसल्यास तातडीने पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याबाबत संबंधित विभागाला माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे निर्देश रेल्वे स्थानकांवरील फूड प्लाझा, रिफ्रेशमेंट रूम तसेच ‘जन आहार’ केंद्रांनाही लागू असणार असल्याचे आयआरसीटीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जेवण सेवेत बदल?
लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधील पॅन्ट्री कारमध्ये मुख्यत्वे तयार अन्न गरम करून प्रवाशांना दिले जाते. सुरक्षा नियमांमुळे येथे एलपीजी सिलिंडर साठवले जात नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर झाल्यास काही गाड्यांमध्ये गरम जेवणाऐवजी पर्यायी खाद्यपदार्थ देण्याचा पर्याय आयआरसीटीसीकडून विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याचा परिणाम लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कंत्राटदारांना आदेश
कॅटरिंग सेवेत खंड पडू नये म्हणून आयआरसीटीसीने सर्व विक्रेत्यांना आकस्मिक कृती आराखडा तयार ठेवण्यास सांगितले आहे. पर्यायी ऊर्जास्रोत, अतिरिक्त साठा आणि पुरवठा साखळी सक्षम ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. भविष्यात अशा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनाचीही गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
