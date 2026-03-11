रेल्वे प्रवाशांच्या मदतीसाठी ८६ पोलिस हेल्पडेस्क सुरू
मुंबई, ता. ११ : उपनगरी तसेच लांब पल्ल्याच्या रेल्वे मार्गांवर प्रवाशांना तत्काळ मदत मिळावी, यासाठी मुंबई लोहमार्ग पोलिस आयुक्तालयाने विविध स्थानकांवर रेल्वे प्रवासी पोलिस हेल्पडेस्क (मदत कक्ष) सुरू केले आहेत. आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण ८६ स्थानकांवर हे मदत कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. रेल्वे प्रवासादरम्यान गर्दी, अपघात, चोरी, छेडछाड, फसवणूक, हरवलेले प्रवासी किंवा सामान तसेच वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती अशा घटनांमध्ये प्रवाशांना त्वरित मदत मिळावी, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, लहान मुले तसेच बाहेरगावाहून येणाऱ्या प्रवाशांना या हेल्पडेस्कमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच स्थानकांवर पोलिसांची दृश्यमान उपस्थिती वाढल्यामुळे प्रवाशांमध्ये सुरक्षिततेची भावना अधिक दृढ होण्यास मदत होणार आहे. मुंबई लोहमार्ग पोलिस आयुक्त एम. राकेश कलासागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. प्रत्येक हेल्पडेस्कवर दिवस व रात्र अशा दोन पाळ्यांमध्ये प्रत्येकी दोन पोलिस कर्मचारी रोटेशन पद्धतीने नियुक्त करण्यात आले आहेत. या मदत कक्षांच्या कार्यपद्धतीसाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात आली असून तिची अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती लोहमार्ग पोलिसांनी दिली.
