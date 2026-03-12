क्रॉनिक किडनी रुग्णांमध्ये वाढ
मुंबई, ता. १२ : महाराष्ट्रात क्रॉनिक किडनी रोगाच्या (सीकेडी) रुग्णसंख्येत सातत्याने वाढ होत असल्याचे समोर आले आहे. राज्याच्या २०२५-२६ आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, गेल्या वर्षभरात या आजाराच्या रुग्णांमध्ये सुमारे ३३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
अहवालानुसार २०२३-२४ मध्ये दररोज सरासरी १७ रुग्ण आढळत होते. २०२४-२५ मध्ये ही संख्या वाढून २८ रुग्णांपर्यंत पोहोचली आहे. किडनीच्या आरोग्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी दरवर्षी मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या गुरुवारी ‘जागतिक किडनी दिन’ साजरा केला जातो. आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, २०२२-२३ मध्ये क्रॉनिक किडनी रोगाचे ६,५२१ रुग्ण नोंदवले गेले होते. २०२३-२४ मध्ये ही संख्या ६,३८९ इतकी होती; मात्र २०२४-२५ मध्ये रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढून १०,२३८ झाली. २०२५-२६ आर्थिक वर्षात डिसेंबरपर्यंत ५,०८२ रुग्ण नोंदवले गेले आहेत.
किडनी प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक डॉ. श्याम वर्मा यांनी सांगितले, की मधुमेह, उच्च रक्तदाब, अस्वास्थ्यकर जीवनशैली आणि जास्त मिठाचे सेवन ही क्रॉनिक किडनी रोगाची प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी नियमित आरोग्य तपासणी करून जीवनशैलीत आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे.
मुख्य धोके कोणते?
मुंबई झोनल ट्रान्सप्लांट को-ऑर्डिनेशन समितीचे सचिव डॉ. भरत शाह यांनी सांगितले, की क्रॉनिक किडनी रोग वाढल्यास किडनीचे कार्य हळूहळू बंद पडते. स्थूलता, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब हे या आजाराचे मुख्य धोके आहेत. सध्या मुंबईत सुमारे चार हजार रुग्ण किडनी प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
