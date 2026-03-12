मुलांमधील किडनी आजाराचा मागोवा घेण्यासाठी ‘इंडियन चिल्ड्रन्स सीकेडी रेजिस्ट्री’ची सुरुवात
मुलांमधील किडनी आजाराची नोंद होणार
जागतिक किडनी दिनी ‘इंडियन चिल्ड्रन्स सीकेडी रेजिस्ट्री’ची सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : भारतातील मुलांमध्ये वाढत असलेल्या क्रॉनिक किडनी रोगाचा (सीकेडी) अचूक अंदाज घेण्यासाठी ‘इंडियन चिल्ड्रन्स क्रॉनिक किडनी डिसीज रेजिस्ट्री’ सुरू करण्यात येणार आहे. जागतिक किडनी दिनाच्या निमित्ताने गुरुवारी (ता. १२) हा उपक्रम सुरू झाला असून, मुलांमधील किडनी आजाराची नोंद आणि त्याच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी ही देशातील पहिली व्यापक नोंदणी ठरणार आहे.
किडनी फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन ही मूत्रपिंडाच्या आजाराने ग्रस्त मुलांसाठी काम करणारी संस्था हा उपक्रम राबवत आहे. २०१४ मध्ये स्थापनेपासून संस्था मुलांमधील किडनी आजाराबाबत जनजागृती, बालरोगतज्ज्ञांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम तसेच रुग्णांना औषधे, वैद्यकीय साहित्य आणि किडनी प्रत्यारोपणासाठी आर्थिक मदत देण्याचे काम करत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतात मुलांमध्ये क्रॉनिक किडनी रोगाचे प्रमाण किती आहे, याची ठोस माहिती उपलब्ध नाही. सर्वसमावेशक आकडेवारी नसल्यामुळे या आजाराचा प्रसार आणि प्रगती याचा अभ्यास करणे कठीण जाते. त्यामुळे बालपणापासून प्रौढत्वापर्यंत किडनी आजाराचा मागोवा घेणारी राष्ट्रीय नोंदणी आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या नोंदणीद्वारे किडनी आजाराने ग्रस्त मुलांची वैद्यकीय माहिती नोंदवली जाईल. तसेच किती मुलांना डायलिसिस किंवा किडनी प्रत्यारोपण यांसारख्या विशेष उपचारांची गरज आहे आणि प्रत्यक्षात किती मुलांना हे उपचार मिळतात याची माहितीही संकलित केली जाईल. या माहितीच्या आधारे सरकारकडे निधी आणि उपचार सुविधा वाढवण्यासाठी पाठपुरावा करणे सोपे होणार आहे.
-------------
क्रॉनिक किडनी म्हणजे काय
मूत्रपिंडाशी संबंधित कोणताही आजार किंवा दोष तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ टिकल्यास त्याला क्रॉनिक किडनी रोग असे म्हटले जाते. अशा रुग्णांवर बालरोग नेफ्रोलॉजिस्टच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार करणे आवश्यक असते. अनेक प्रकरणांमध्ये लवकर निदान आणि वेळेवर उपचार केल्यास परिस्थिती नियंत्रणात ठेवता येते.
-----
गंभीर अवस्थेत डायलिसिस किंवा प्रत्यारोपण
काही वेळा आजार गंभीर अवस्थेत पोहोचल्यास किंवा उशिरा निदान झाल्यास क्रॉनिक रेनल फेल्युअर होऊ शकते. अशा वेळी रुग्णांना डायलिसिस किंवा किडनी प्रत्यारोपणाची गरज भासू शकते. भारतातील काही निवडक केंद्रांवर मुलांसाठी या सुविधा उपलब्ध असल्या तरी त्या अधिक व्यापक करण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या या रेजिस्ट्रीमध्ये चार राज्यांतील ३८ केंद्रे सहभागी झाली असून, भविष्यात देशभरातील अधिक रुग्णालये आणि तज्ज्ञांना या उपक्रमात सहभागी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. संस्थेने किडनी आजाराने ग्रस्त मुलांची काळजी घेणाऱ्या डॉक्टरांना रेजिस्ट्रीमध्ये रुग्णांची नोंद करण्याचे आवाहन केले असून, पालकांनीही आपल्या डॉक्टरांमार्फत या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
