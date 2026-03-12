खवय्यांचा हिरमोड! गॅस टंचाईमुळे मंत्रालय आणि महापालिका कॅन्टीनचा ''विस्तव'' विझण्याच्या मार्गावर
सरकारी कॅन्टीनवर गॅसटंचाईचे संकट
७० टक्के मेनू गायब
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आता सर्वसामान्यांच्या ताटापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. देशभरात सुरू असलेल्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या तीव्र टंचाईमुळे मुंबईतील महत्त्वाच्या सरकारी कॅन्टीनवर संकट ओढवले आहे. मंत्रालय, मुंबई महापालिका मुख्यालय आणि आझाद मैदान येथील पोलिस कॅन्टीनमधील खाद्यपदार्थ गॅसअभावी गायब झाले असून, खवय्यांचा मोठा हिरमोड होत आहे.
मंत्रालयासारख्या गजबजलेल्या ठिकाणी दररोज दोन ते तीन सिलिंडरची गरज असते; मात्र सध्या केवळ एकाच सिलिंडरवर संपूर्ण दिवसाचा गाडा ओढला जात आहे. ‘उद्या जर नवीन सिलिंडर मिळाले नाही, तर कॅन्टीन पूर्णपणे बंद ठेवावे लागेल,’ अशी भीती कॅन्टीन व्यवस्थापकांनी व्यक्त केली आहे.
या गॅसटंचाईचा सर्वाधिक परिणाम कॅन्टीनच्या मेनू कार्डवर झाला आहे. मंत्रालय आणि महापालिकेच्या कॅन्टीनमधील जवळपास ६० ते ७० टक्के पदार्थ सध्या उपलब्ध नाहीत. ज्या पदार्थांना शिजवण्यासाठी जास्त वेळ लागतो, ते पदार्थ टाळण्यावर भर दिला जात आहे. विशेष म्हणजे, सर्वसामान्यांच्या आवडीची चपाती आणि तळलेले पदार्थ मिळणे कठीण झाले आहे. कॅन्टीनचालक केवळ मोजकेच आणि झटपट होणारे पदार्थ ग्राहकांना देत आहेत.
तात्पुरते बंद
आझाद मैदान पोलिस ठाण्याशेजारील मुंबई पोलिस कॅन्टीन ‘तात्पुरते बंद'' झाले आहे. स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्ण जेवणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या कॅन्टीनच्या बंद पडण्यामुळे पोलिस कर्मचारी आणि परिसरातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. ‘परिस्थिती अशीच राहिली, तर मुंबईतील सार्वजनिक भोजनालये बंद होतील,’ अशी चिंता एका कॅन्टीनचालकाने व्यक्त केली.
