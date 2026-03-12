विधानभवन बाॅम्बने उडवण्याची धमकी
विधान भवन बाॅम्बने
उडवण्याची धमकी
बीएसई, उच्च न्यायालयालाही ई-मेलने धडकी
मुंबई, ता. १२ : अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू असतानाच विधान भवन बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्राने उडवून देण्याच्या धमकीचा ई-मेल गुरुवारी प्राप्त झाल्याने खळबळ उडाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण विधान भवन आणि परिसर निर्मनुष्य करून बाॅम्बशोधक आणि श्वान पथकाने कानाकोपऱ्याची झडती घेतली. या शाेधमाेहिमेत काेणतीही आक्षेपार्ह वस्तू न आढळल्याने ही अफवा असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
विधान भवनासोबतच बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज आणि उच्च न्यायालयालाही अशाच प्रकारचा धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाल्याने तेथेही पोलिसांनी कसून तपासणी केली. यातही काहीच हाती लागले नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
दरम्यान, विधान भवन उडवून देण्याची अफवा पसरवणाऱ्या अनोळखी व्यक्तीविरोधात मरीन ड्राइव्ह पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. या व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू केल्याचे उपआयुक्त डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी सांगितले.
