गॅस तुटवड्याविरोधात काँग्रेस करणार आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः अमेरिका-इराण युद्धामुळे गॅस सिलिंडरचा मोठा तुटवडा मुंबईसह राज्यात जाणवू लागला आहे. व्यावसायिक गॅसपुरवठा बंद केल्याने मुंबई महानगरातील हॉटेल्स, खानावळी, खाद्यपदार्थ बनवणारे छोटे व्यावसायिक यांना फटका बसला आहे. भाजप सरकारमुळे संकट ओढवले असून, सरकारने सर्वांना गॅस सिलिंडर उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस प्रवक्ता सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केली आहे. गॅसची उपलब्धता तसेच गॅसच्या वाढवलेल्या किमती कमी कराव्यात, या मागण्यांसाठी मुंबई काँग्रेसच्या वतीने मुंबईत १३ व १४ मार्चला आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती राजहंस यांनी दिली. गॅसपुरवठ्याअभावी आताच मुंबईतील २५ टक्के हॉटेल्स गॅसअभावी बंद करावी लागली आहेत, पुढील दोन-तीन दिवसांत ही परिस्थिती आणखी गंभीर बनू शकते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. कष्टकरी, नोकरदार मुंबईकरांना या गॅसटंचाईचे चटके बसू लागले आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी चर्चा करून मुंबईसह राज्यात गॅस उपलब्ध होईल, यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
