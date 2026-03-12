‘कोको’साठी प्राणिमित्रांचा लढा
‘कोको’साठी प्राणीमित्र एकवटले
निष्पाप मुक्या जीवासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : माझगावमधील ताडवाडी येथील ‘कोको’ नावाच्या एका भटक्या श्वानाच्या सुटकेसाठी संपूर्ण मुंबईतील प्राणीमित्र एकवटले आहेत. याप्रकरणी आता मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेण्यात आली आहे.
माझगावच्या ताडवाडी गल्लीत राहणारा ‘कोको’ हा परिसरातील सर्वांचा लाडका. प्राणीमित्र तनू मसीना या कोकोसह परिसरातील सुमारे १०० श्वानांचे पालनपोषण करतात. त्यांना रक्षक राहुल पाचपुते यांचीही साथ लाभते; मात्र गेल्या पाच दिवसांपासून ताडवाडीतील गल्ल्या कोकोविना सुन्या झाल्या आहेत. एका व्यक्तीने कोकोविरुद्ध केलेल्या तक्रारीवरून महापालिकेच्या श्वान नियंत्रण पथकाने त्याला पकडून देवनार येथील केंद्रात नेले आहे. तन्नू यांचा आरोप आहे की, कोकोवर करण्यात आलेली तक्रार पूर्णपणे निराधार आहे. कोको चावतो किंवा अंगावर धावून जातो, हा दावा त्यांनी फेटाळून लावला आहे. कोकोला उचलून नेल्यानंतर दोन दिवस त्याचा शोध सुरू होता. शेवटी तो देवनार येथील केंद्रात असल्याचे समजताच तन्नू आणि राहुल यांनी तेथे धाव घेतली. पाच दिवसांनंतर जेव्हा त्यांनी कोकोला पाहिले, तेव्हा दोघांनाही गहिवरून आले. सध्या कोको सुरक्षित असला तरी, त्याला ज्या ‘अंडर ऑब्झर्वेशन’मध्ये ठेवले आहे, त्यातून त्याची सुटका करून त्याला पुन्हा त्याच्या हक्काच्या जागी सोडण्यात यावे, अशी आर्त हाक प्राणीमित्रांनी दिली आहे.
प्रकरणाची गंभीर दखल
प्राणी कल्याण अधिकारी डॉ. नंदिनी कुलकर्णी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत थेट मुख्यमंत्री, महापालिका आयुक्त आणि पशुसंवर्धन विभागाकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीनंतर प्रशासकीय सूत्रे वेगाने फिरली आहेत. ‘सरकारने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे, ही समाधानाची बाब आहे; पण केवळ कोकोची सुटका होऊन चालणार नाही, तर प्राण्यांविरुद्ध खोटी तक्रार करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे,’ अशी मागणी डॉ. कुलकर्णी यांनी केली आहे.
लवकरच सुटका!
देवनार पशुवधगृहाचे प्रमुख डॉ. कलीम पाशा पठाण यांनी सांगितले की, कोको सध्या त्यांच्या निगराणीखाली असून, त्याची आरोग्य तपासणी सुरू आहे. सर्व अहवाल सकारात्मक आल्यास आणि अँटी-रेबीज लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर त्याची लवकरच सुटका करण्यात येईल. दरम्यान, कोकोच्या सुटकेकडे आता संपूर्ण माझगावचे लक्ष लागले आहे. माणुसकीचा हा लढा नक्कीच यशस्वी होईल, असा विश्वास प्राणीप्रेमी व्यक्त करीत आहेत.
