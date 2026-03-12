जेजेतील कॅन्टीन सेवेला गॅसटंचाईचा फटका
जेजेतील कॅन्टीन सेवेला गॅसटंचाईचा फटका
विद्यार्थी, डॉक्टर, रुग्णांच्या नातेवाइकांना त्रास
भाग्यश्री भुवड ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : महानगरातील सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये गॅसटंचाईचे परिणाम दिसू लागले आहेत. जे. जे. रुग्णालय परिसरातील काही कॅन्टीनमध्ये मेन्यू कमी करण्यात आला असून, काही ठिकाणी गॅसअभावी स्वयंपाक पूर्णपणे बंद झाले आहे. अशा ठिकाणी सध्या केवळ पॅकबंद खाण्यापिण्याच्या वस्तू उपलब्ध आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय विद्यार्थी, डॉक्टर आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
जे. जे. रुग्णालयातील कॅन्टीनची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी पाहणी केली असता सेंट्रल कॅन्टीनमध्ये केवळ मिसळ आणि नाश्ता उपलब्ध असल्याचे दिसून आले. कॅन्टीनमधील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले, ‘‘रोज दोन ते तीन सिलिंडर लागतात. आतापर्यंत साठ्यातील गॅसवर काम चालवले; पण उद्यासाठी सिलिंडर उपलब्ध नाही. अशीच परिस्थिती राहिली, तर कॅन्टीन बंद करावे लागेल.’’ येथे दररोज शेकडो विद्यार्थी, डॉक्टर आणि रुग्णांचे नातेवाईक जेवण करतात. दरम्यान, नर्सिंग कॉलेजमधील कॅन्टीन पूर्णपणे बंद असल्याचे आढळले. तेथील कर्मचाऱ्याने सांगितले, ‘‘कॅन्टीनचे नूतनीकरण सुरू असल्याने आम्ही पार्सल देत होतो; मात्र गॅस नसल्यामुळे मागील दोन दिवसांपासून तेही बंद आहे.’’ येथे रोज सुमारे ५०० जण जेवणासाठी येतात. गर्ल्स हॉस्टेलमधील कॅन्टीनचालकाने सांगितले, ‘‘गॅस मिळतच नाही. त्यामुळे सध्या कॅन्टीनमध्ये फक्त भेळ विकत आहे. विद्यार्थी वारंवार जेवणाबद्दल विचारत आहेत; पण आम्हाला नाइलाजाने नकार द्यावा लागतो.’’ एका विद्यार्थिनीने सांगितले, ‘‘कॅन्टीनचे जेवणच आमचा आधार आहे. बाहेरचे जेवण महाग आहे आणि सहज उपलब्धही नाही. सध्या नाश्त्यावरच भागवावे लागत आहे. सरकारने किमान मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयांमध्ये गॅसचा पुरवठा करावा.’’
...
पेशंट किचन सुरू
पालिका रुग्णालयांतील पेशंट किचन आणि कॅन्टीन हे पाइपलाइन गॅसवर सुरू आहे. सध्या या रुग्णालयात कोणताही परिणाम झालेला नाही, असे रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
...
परवानगी द्या!
सेंट्रल मार्डचे प्रवक्ते अथर्व शिंदे यांनी सांगितले, ‘‘राज्यातील अनेक सरकारी मेडिकल कॉलेजमधील कॅन्टीन गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे अडचणीत आहेत. बहुतांश कॅन्टीन थर्ड-पार्टी टेंडरवर चालतात, त्यामुळे त्यांना सरकारी गॅसपुरवठा मिळत नाही. याचा थेट परिणाम हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या रेसिडेंट डॉक्टरांवर होत आहे. डॉक्टर आपत्कालीन सेवांमध्ये व्यस्त असतात. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेऊन कॅन्टीनचालकांना एनओसी देऊन सरकारी गॅसपुरवठा घेण्यास परवानगी द्यावी.’’
...
या रुग्णालयातही समस्या
- सेंट जॉर्ज रुग्णालयातील कॅन्टीनची स्थितीही चिंताजनक आहे. तेथील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले, गॅस मिळत नाही. इंडक्शनवर फक्त मिसळ आणि भुर्जी बनवून देत आहोत.
- जीटी रुग्णालय व मेडिकल कॉलेज तसेच त्याअंतर्गत येणाऱ्या कामा रुग्णालयातील कॅन्टीनमध्येही मेन्यू कमी करण्यात आला आहे. सध्या मॅगी, भुर्जी, नूडल्स आणि मिसळ असे मर्यादित पदार्थ मिळत आहेत. कॅन्टीनमधील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले, गॅस आहे तोपर्यंत हे पदार्थ देत आहोत. त्यानंतर काय होईल सांगता येत नाही.
